कानपुर में थाने के सामने कांड; मां-बेटी समेत 4 महिलाओं को ताबड़तोड़ ब्लेड मारे, पुलिस ने टकराया

Feb 14, 2026 11:25 am ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, कानपुर
कानपुर में जूही थाने के सामने ऑटो चालक और साथियों ने विरोध करने पर मां-बेटी समेत चार महिलाओं पर ब्लेड से हमला कर दिया। कई महिलाएं गंभीर घायल हुईं। पीड़ितों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। मुख्य आरोपी आदिल गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी है।

कानपुर में थाने के सामने कांड; मां-बेटी समेत 4 महिलाओं को ताबड़तोड़ ब्लेड मारे, पुलिस ने टकराया

कानपुर के जूही थाने के ठीक सामने गुरुवार शाम एक सनसनीखेज वारदात ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। ऑटो लहराकर चलाने का विरोध करने पर चालक और उसके साथियों ने मां-बेटी समेत चार महिलाओं पर ब्लेड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना से इलाके में दहशत फैल गई और स्थानीय लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली।

जानकारी के अनुसार, किदवईनगर एन-ब्लॉक बस्ती निवासी रानी गुरुवार शाम अपनी बेटी पलक, बड़ी बहन राधा, छोटी बहन प्रीति और उसके पति गौरव के साथ बाजार जाने निकली थीं। सभी लोग जूही थाने के सामने गली से मेन रोड पर पहुंचे ही थे कि सामने से तेज रफ्तार में लहराता हुआ एक ऑटो आ गया। महिलाएं किसी तरह बच गईं, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर ऑटो पलट गया। इस पर महिलाओं ने चालक की लापरवाही का विरोध किया, जिसके बाद विवाद अचानक हिंसक हो गया।

महिलाओं के मुताबिक, मोहल्ले का ही ऑटो चालक आदिल अपने साथी दिशांत और बाबू उर्फ मोहम्मद समीर के साथ नशे में था। तीनों ऑटो से उतरते ही गौरव पर टूट पड़े और मारपीट शुरू कर दी। जब महिलाएं बचाने पहुंचीं तो आरोपियों ने ब्लेड निकालकर उन पर हमला कर दिया। हमले में एक महिला के गाल पर गहरा घाव हुआ, जिसमें डॉक्टरों को 25 टांके लगाने पड़े, जबकि दूसरी महिला की गर्दन पर गंभीर चोट आई और उसे 10 टांके लगे। बेटी और एक अन्य महिला भी घायल हो गईं।

घटना के बाद पीड़ित महिलाएं लहूलुहान हालत में जूही थाने पहुंचीं, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने यह कहकर मदद से इंकार कर दिया कि घटना किदवईनगर थाना क्षेत्र की है। इसके बाद उन्होंने यूपी-112 पर कॉल किया, जिसके करीब एक घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक आरोपी ऑटो लेकर फरार हो चुके थे।

किदवईनगर इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार राम ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आदिल, दिशांत और दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद धाराएं बढ़ाई जाएंगी। मुख्य आरोपी आदिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपित किसी ब्लेड मार गिरोह से जुड़े तो नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से ब्लेड से हमला किया गया, उससे लूटमार या संगठित अपराध से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई और इलाके में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।

