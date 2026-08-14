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अतीक के बड़े बेटे के काफिले की 4 गाड़ियां जब्त; टोल बैरियर तोड़ने और कर्मियों को कुचलने का आरोप

By sandeep
हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
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अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर के काफिले में शामिल वाहनों पर पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। टोल प्लाजा के बैरियर तोड़ने और कर्मियों को कुचलने की कोशिश के मामले में पुलिस चार गाड़ियां जब्त कर चुकी है। एफआईआर में दर्ज 28 वाहनों के नंबरों से मालिकों की जानकारी जुटाई जा रही है।

Four vehicles from Atiq's son's convoy seized.
अतीक के बेटे के काफिले में शामिल 4 गाड़ियां जब्त

माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर के काफिले में शामिल वाहनों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। बीते आठ अगस्त को कारों के सवार लोगों पर नवाबगंज व हथिगंवा टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़ने और कर्मियों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश का आरोप है। पुलिस अब तक चार गाड़ियों को पकड़ लिया है। वहीं, एफआईआर में दर्ज 28 वाहनों के नंबरों के आधार पर परिवहन विभाग से भी डिटेल मांगी गई है। अतीक के छोटे बेटे आबान की छह अगस्त की सुबह झांसी जाते समय सड़क हादसे में मौत हो गई थी। आबान के जनाजे में शामिल होने को उसके भाई उमर और अली को हाईकोर्ट से पैरोल मिली थी। पुलिस अभिरक्षा में जेल में बंद उमर और अली को आठ अगस्त को प्रयागराज लाया गया था।

अतीक के बेटे के काफिले में शामिल 4 गाड़िया सीज

हालांकि, लखनऊ जेल से आते समय उमर के प्रिजन वैन के पीछे बड़ी संख्या में प्राइवेट गाड़ियों का काफिला भी शामिल हो गया था। ये गाड़ियां नवाबगंज और हथिगंवा के अखित्यारी कोटिला टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़ते हुए पार हो गई थीं। दोनों टोल प्लाजा के प्रबंधकों की तहरीर पर नवाबगंज थाने में 28 और हथिगंवा थाने में दो गाड़ियों के नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया। हथिगंवा पुलिस ने गुरुवार को वरौंधा अंडरपास और फाफामऊ के रुद्रापुर मलाक हरहर के पास चिह्नित दो गाड़ियों को बरामद किया है, वहीं नवाबगंज पुलिस ने भी दो गाड़ियां जब्त की हैं। हालांकि, अब तक गाड़ी मालिक और सवार लोगों की धरपकड़ नहीं हो सकी है।

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अतीक की बेनामी संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी

इसके अलावा माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 156 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी शुरू हो गई है। विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था की ओर से पत्र आने के बाद अब प्रशासनिक अफसरों ने जमीन का सत्यापन शुरू करा दिया है। जिसके बाद इसका विवरण पुलिस को सौंपा जाएगा और इसे कुर्क करने की कार्रवाई पूरी की जाएगी। भेजे गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि प्राप्त सूचना के अनुसार जमीन की खरीद फरोख्त की राशि अतीक की पत्नी शाइस्ता, बेटे अहजम व अशरफ की पत्नी जैनब को पहुंचाई जा रही है।

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30 से ज्यादा भूखंडों पर कब्जे की बात

प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि माफिया बंधुओं ने सदर तहसील में बड़ा भूखंड अपने नाम पर बैनामा कराया था। इस खरीद फरोख्त में नबी अहमद, मो. नूह, सबी अहमद अतीक का साला, मो. जैद अशरफ का साला का नाम भी आया है। सहायक पुलिस आयुक्त धूमनगंज की ओर से राजस्व विभाग को पत्र भेजकर समन्वय टीम की मांग की गई है, जिससे जमीन का वास्तविक आकलन किया जा सके। इसमें ऐनुद्दीनपुर में ही 30 से अधिक भूखंडों पर कब्जे की बात कही गई है।

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