यूपी के इस जिले के चार ब्लॉकों में रद्द होंगे चार हजार राशन कार्ड, आदेश से हड़कंप

यूपी के सीतापुर जिले में बड़ी संख्या में अपात्र लोगों ने राशन कार्ड बनवा रखा है, और वह हर माह सरकारी गल्ले (कोटे) की दुकान से मुफ्त का गेहूं और चावल भी ले रहे हैं। इन सभी अपात्रों के राशन कार्ड रद्द होने जा रहे हैं। बात अगर मिश्रिख तहसील क्षेत्र की करें तो इस तहसील क्षेत्र के सभी चारों विकास खंडों को मिलाकर चार हजार से अधिक अपात्र राशन कार्डों पर निरस्तीकरण की तलवार लटक रही है। जल्द ही यह राशन कार्ड निरस्त हो जाएंगे और इन पर राशन मिलना बंद हो जाएगा। जिसके चलते इन कार्डधारकों में हड़कंप मच गया है।

क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी नितेश मिश्रा ने बताया कि जांच में अपात्र और निष्क्रिय पाए गए सभी राशन कार्ड को शीघ्र ही निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। मिश्रिख तहसील क्षेत्र में चार हजार से अधिक राशन कार्ड को निरस्त किया जाएगा। मिश्रिख तहसील क्षेत्र में पांच एकड़ या फिर इससे अधिक की खेती की जमीन के मालिक 937 कार्डधारक हैं। जीएसटी अदा करने वाले नौ लोगों के पास राशन कार्ड हैं। इसके अलावा तीन लाख से अधिक की वार्षिक आय वाले 225 और दो लाख से अधिक वार्षिक आय वाले 1540 लोगों के राशन कार्ड निरस्त होंगे। तहसील क्षेत्र के 972 लोग चौपहिया वाहन के मालिक होने के बाद भी राशन कार्ड बनवा कर मुफ्त का राशन ले रहे हैं।

तहसील क्षेत्र के कई राशन कार्डधारक ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने दूसरे राज्यों में भी राशन कार्ड बनवा रखा है। इसमें मिश्रिख ब्लॉक में 244, मछरेहटा में 138, गोदलामऊ में 129, पिसावां में 48 और मिश्रिख नगर में एक व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी राशन कार्ड बनवा रखा है।