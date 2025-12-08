33 फ्लाइटें रद्द होने लखनऊ के 4 हजार यात्री अटके, एयरपोर्ट पर इंतजार करते-करते एक की मौत
एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार करते-करते जिस शख्स की जान गई पुलिस के अनुसार वह कानपुर के कल्याणपुर निवासी अनूप पांडेय थे। अनूप के बारे में पता चला है कि वह बेंगलुरु में कोकाकोला के फाइनेंस एक्जिक्यूटिव थे। एक रिश्तेदार की मौत के बाद तेहरवीं में शामिल होने वह पांच दिन पहले कानपुर आए थे।
Flight crisis: उड़ानों पर संकट के छठवें दिन रविवार को लखनऊ में 33 उड़ानें रद्द हुईं। इस वजह से चार हजार यात्रियों को अपनी यात्रा रीशेड्यूल करनी पड़ी। इस बीच लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लाइट के इंतजार और भागदौड़ में कानपुर के रहने वाले निजी कंपनी के फाइनेंस एग्जिक्यूटिव की हालत अचानक बिगड़ गई। उन्हें एंबुलेंस से लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार बेंगलुरु से टैक्सी से कानपुर पहुंचा। उधर, अमौसी एयरपोर्ट से कुछ उड़ानें संचालित जरूर हुईं लेकिन हालात बदतर ही रहे। बहुत से यात्री एयरपोर्ट स्थित एयरलाइंस के काउंटर पर चेकइन बैगेज के लिए भटकते रहे।
एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार करते-करते जिस शख्स की जान गई पुलिस के अनुसार वह कानपुर के कल्याणपुर निवासी अनूप पांडेय (उम्र 46 वर्ष) थे। अनूप के बारे में पता चला है कि वह बेंगलुरु में कोकाकोला के फाइनेंस एक्जिक्यूटिव थे। एक रिश्तेदार की मौत के बाद तेहरवीं में शामिल होने वह पांच दिन पहले कानपुर आए थे। शुक्रवार रात कनेक्टिंग फ्लाइट लखनऊ से दिल्ली होकर बेंगलुरु की थी। दिल्ली के लिए एयर इंडिया की एआई-1821 फ्लाइट लखनऊ से पकड़नी थी। यह फ्लाइट रात 10:30 बजे रवाना होती है। इसके लिए वह देर शाम लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए। लगातार फ्लाइट रद्द होने से अनूप काफी परेशान हो गए थे। भाई अनिल ने बताया कि दौड़भाग के बीच अचानक रात करीब 10:10 बजे उनकी हालत बिगड़ गई। लोकबंधु अस्पताल में उनकी मौत हो गई।
गोरखपुर से तीन फ्लाइटें निरस्त
गोरखपुर से भी तीन फ्लाइटें निरस्त हो गईं। गोरखपुर से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो की तीन उड़ानें रविवार को भी रद्द रहीं। इससे 550 लोगों की यात्रा प्रभावित हुई। इस पर यात्रियों ने हंगामा किया। कानपुर से मुंबई की फ्लाइट निरस्त रही। मुंबई की उड़ान रद्द होने पर 354 यात्रियों ने टिकट लौटाए। काशी से ऑपरेशनल कारणों से पांच फ्लाइटें निरस्त रहीं।