काम की बात: कानपुर और आगरा से कोलकाता के लिए चलेंगी चार स्पेशल ट्रेन, जानें डिटेल
कानपुर और आगरा से कोलकाता के लिए चार और ट्रेनें चलेंगी। वीकली चलने वाली कानपुर-कोलकाता एक्सप्रेस हर मंगलवार सेंट्रल स्टेशन तो ताजनगरी आगरा से कोलकाता को हर गुरुवार को चलेगी। इन ट्रेनों का संचालन सितंबर तक होगा।
Special Train: ट्रेन से चलने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेल प्रशासन ने कानपुर और आगरा से कोलकाता को चार और ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। वीकली चलने वाली कानपुर-कोलकाता एक्सप्रेस हर मंगलवार सेंट्रल स्टेशन तो ताजनगरी आगरा से कोलकाता को हर गुरुवार को चलेगी। इन ट्रेनों का संचालन सितंबर तक होगा। रेलवे का मानना है कि इससे कोलकाता को चल रही ओवरलोड ट्रेनों का यात्री लोड कम होगा। इसमें सफर करने वाले यात्री रविवार से इन चारों ट्रेनों में रिजर्वेशन करा सकेंगे।
रेल प्रशासन ने शहरियों को एक और सौगात दी। टाटानगर से चलने वाली मुरी एक्सप्रेस 20 और 21 जुलाई से नियमित लूसा स्टेशन पर रुककर कानपुर सेंट्रल आएगी और जाएगी। 18102 मुरी एक्सप्रेस 21 जुलाई से तो 18101 मुरी एक्सप्रेस 20 जुलाई से लूसा स्टेशन पर रुकने लगेगी। दो मिनट का स्टॉपेज अप और डाउन में होगा। यह स्टेशन मिर्जापुर जिले में आता है। इसी तरह अलीपुरद्वार से दिल्ली जाने वाली महानंदा एक्सप्रेस जलेसर रोड स्टेशन पर 20 जुलाई से रुकने लगेगी। इसके अलावा 15484-15483 महानंदा एक्सप्रेस का जलेसर रोड स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है। इनमें सफर करने वाले यात्री 19 जुलाई से रिजर्वेशन करा सकेंगे।
कब कौन सी ट्रेन चलेगी
1- 04157 स्पेशल ट्रेन हर मंगलवार कानपुर सेंट्रल से 21 से 29 सितंबर तक चलेगी। कानपुर से सुबह 8 बजे चलकर गोमो, धनबाद, आसनसोल होते हुए बुधवार को सुबह 4:05 बजे कोलकाता पहुंचेगी।
2- 04158 स्पेशल ट्रेन हर बुधवार कोलकाता से सुबह 7:25 बजे चलकर इसी रास्ते होते हुए गुरुवार को रात 1:25 बजे आएगी। यह ट्रेन 22 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगी।
3- 01911 स्पेशल ट्रेन आगरा कैंट से हर गुरुवार 23 जुलाई से 24 सितंबर तक चलेगी। आगरा कैंट से 3:40 बजे चलकर सेंट्रल स्टेशन पर 8:20 बजे आएगी। 10 मिनट बाद चलकर शुक्रवार को 4:05 बजे कोलकाता पहुंचेगी।
4- 01912 स्पेशल ट्रेन कोलकाता से हर शुक्रवार को 24 जुलाई से 25 सितंबर तक चलेगी। यह ट्रेन सुबह 7:25 बजे चलकर शनिवार को रात 1:25 बजे कानपुर सेंट्रल तो सुबह उसी दिन 8 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी।
कोलकाता मेल से 28 लाख नकदी बरामद
उधर, चंदौली जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय (डीडीयू) जंक्शन पर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने एक ट्रेन में यात्रा कर रहे दो यात्रियों के पास से 28 लाख रुपये नकद बरामद किए। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, बरामद नकदी के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर राशि आयकर विभाग को सौंप दी गई।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें