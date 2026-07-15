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नाबालिग की वजह से खतरे में 4 पुलिसवालों की नौकरी, अस्पताल से धक्का दे भागा; चोरी का है आरोपी

By Ajay Singh
वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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नाबालिग को करीब 15 दिन पहले चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। वह बाल सुधार गृह में था। तबीयत खराब होने के चलते जिला अस्पताल लाया गया था जहां से पुलिसवालों को धक्का देकर वह भाग निकला। नाबालिग की तलाश के साथ अधिकारियों ने उसकी निगरानी में तैनात पुलिसवालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं।

नाबालिग की वजह से खतरे में 4 पुलिसवालों की नौकरी, अस्पताल से धक्का दे भागा; चोरी का है आरोपी

Minor escapes from police custody : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक नाबालिग की वजह से चार पुलिसवालों की नौकरी खतरे में है। नाबालिग, पुलिसवालों को धक्का देकर अस्पताल से भाग निकला। अब पुलिस एक तरफ उसकी तलाश में आसपास के मोहल्लों और सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटी है तो दूसरी तरफ उन चार पुलिसवालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की तैयारी भी है जिनकी कस्टडी में उसे अस्पताल भेजा गया था। पुलिस महकमे में नाबालिग के भाग निकलने की सूचना से हड़कंप मचा हुआ है। उसकी तलाश में कई टीमें जुटी हैं।

मिली जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल से भाग निकलने वाले नाबालिग को करीब 15 दिन पहले चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। न्यायालय के आदेश पर उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया था। इस बीच उसकी तबीयत खराब हो गई थी। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल लाया गया था जहां पुलिस की निगरानी में उसका इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान मौका पाकर नाबालिग ने अचानक पुलिसकर्मियों को धक्का दिया और अस्पताल से फरार हो गया।

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अस्पताल में उसकी निगरानी कर रहे पुलिसवालों से नाबालिग के फरार होने की जानकारी जब अधिकारियों को मिली तो हड़कंप मच गया। उन्होंने तत्काल घटना का संज्ञान लिया और नाबालिग की तलाश में पुलिस की कई टीमों को लगा दिया। पुलिस अब पूरे इलाके की खाक छान रही है। आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। नाबालिग के यूं पुलिस कस्टडी से फरार होने जाने पर हर कोई हैरानी जता रहा है। इसीलिए अधिकारियों ने इस मामले की अंदरुनी जांच भी शुरू करा दी है।

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तत्काल ऐक्टिव हुए अधिकारी, शुरू कराई तलाश

पुलिस कस्टडी से नाबालिग के फरार हो जाने की घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके की जानकारी ली और आसपास के क्षेत्रों में उसकी तलाश शुरू करा दी। अस्पताल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किशोर की गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। प्रथम दृष्टया पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आने पर उसकी सुरक्षा में तैनात चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। घटना की जांच भी शुरू कर दी गई है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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