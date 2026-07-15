नाबालिग की वजह से खतरे में 4 पुलिसवालों की नौकरी, अस्पताल से धक्का दे भागा; चोरी का है आरोपी

नाबालिग को करीब 15 दिन पहले चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। वह बाल सुधार गृह में था। तबीयत खराब होने के चलते जिला अस्पताल लाया गया था जहां से पुलिसवालों को धक्का देकर वह भाग निकला। नाबालिग की तलाश के साथ अधिकारियों ने उसकी निगरानी में तैनात पुलिसवालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं।

Minor escapes from police custody : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक नाबालिग की वजह से चार पुलिसवालों की नौकरी खतरे में है। नाबालिग, पुलिसवालों को धक्का देकर अस्पताल से भाग निकला। अब पुलिस एक तरफ उसकी तलाश में आसपास के मोहल्लों और सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटी है तो दूसरी तरफ उन चार पुलिसवालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की तैयारी भी है जिनकी कस्टडी में उसे अस्पताल भेजा गया था। पुलिस महकमे में नाबालिग के भाग निकलने की सूचना से हड़कंप मचा हुआ है। उसकी तलाश में कई टीमें जुटी हैं।

मिली जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल से भाग निकलने वाले नाबालिग को करीब 15 दिन पहले चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। न्यायालय के आदेश पर उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया था। इस बीच उसकी तबीयत खराब हो गई थी। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल लाया गया था जहां पुलिस की निगरानी में उसका इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान मौका पाकर नाबालिग ने अचानक पुलिसकर्मियों को धक्का दिया और अस्पताल से फरार हो गया।

अस्पताल में उसकी निगरानी कर रहे पुलिसवालों से नाबालिग के फरार होने की जानकारी जब अधिकारियों को मिली तो हड़कंप मच गया। उन्होंने तत्काल घटना का संज्ञान लिया और नाबालिग की तलाश में पुलिस की कई टीमों को लगा दिया। पुलिस अब पूरे इलाके की खाक छान रही है। आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। नाबालिग के यूं पुलिस कस्टडी से फरार होने जाने पर हर कोई हैरानी जता रहा है। इसीलिए अधिकारियों ने इस मामले की अंदरुनी जांच भी शुरू करा दी है।