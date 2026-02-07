Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsFour plots can be combined for commercial use, but permission is mandatory
4 प्लॉटों को जोड़कर कमर्शियल इस्तेमाल कर सकते हैं, अनुमति लेना होगा अनिवार्य

संक्षेप:

यूपी में 4 प्लॉटों को जोड़कर कमर्शियल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आवास विकास परिषद से पूर्व सैद्धांतिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही नक्शा स्वीकृत करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

Feb 07, 2026 09:16 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में अब चार प्लॉटों को आपस में जोड़कर आवासीय व कमर्शियल गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं। इसके लिए आवास विकास परिषद से पूर्व सैद्धांतिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही नक्शा स्वीकृत करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह बात उत्तर प्रदेश विकास परिषद के मुख्य वास्तुविद संजीव कश्यप ने कही। वह शनिवार को मुंशीपुलिया स्थित ट्रेनिंग सेंटर में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल द्वारा आयोजित वर्कशॉप में व्यापारियों को नई भवन उपविधि-2025 के तहत नियमों में हुए बदलावों की जानकारी दे रहे थे।

इस दौरान उन्होंने ‘मिक्स लैंड यूज’ (मिश्रित भूमि उपयोग) एवं ‘ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट’ (टीओडी) योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिक्स लैंड यूज योजना का लाभ अब 24 मीटर तक की चौड़ी सड़कों पर लिया जा सकता है। टीओडी योजना के अंतर्गत 12 मीटर तक की सड़कों पर भी जोनिंग के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है। कार्यशाला में अवैध व्यावसायिक निर्माणों को वैध करने का रास्ता भी साफ किया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि यदि वर्तमान कमर्शियल बिल्डिंगों में नियमानुसार पार्किंग (ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट या मैकेनिकल) का प्रावधान किया जाता है, तो निर्धारित शुल्क जमा कर उन्हें नियमित कराया जा सकता है। नए नियमों में 300 मीटर तक के छोटे भूखंडों से साइड सेट-बैक की अनिवार्यता हटा ली गई है, लेकिन प्रति 100 मीटर निर्माण पर एक कार पार्किंग की व्यवस्था को अनिवार्य रखा गया है।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि इन योजनाओं से न केवल व्यापारियों को सुचारू रूप से काम करने का मौका मिलेगा, बल्कि लखनऊ का सुनियोजित विकास भी होगा। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे पार्किंग नियमों का पालन करें ताकि उत्तर प्रदेश की एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में व्यापारियों का योगदान और अधिक सशक्त हो सके। इस मौके पर एसई प्रमोद कुमार, पवन जायसवाल और अनिरुद्ध निगम सहित कई व्यापारी मौजूद थे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

