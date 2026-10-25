मोदी पर टोना-टोटका में पुलिस ने चार को पकड़ा, श्मशान के पास मिला था तंत्र-मंत्र किया फोटो

मऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ जादू-टोना करने का मामला सामने आया है। पीएम मोदी की तस्वीर टोटका सामग्री के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में ले लिया।

यूपी के मऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ जादू-टोना करने का मामला सामने आया है। पीएम मोदी की तस्वीर टोटका सामग्री के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने शनिवार को अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। साथ ही चार संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक ने दावा किया है कि पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। गौरतलब है कि मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत दोहरी घाट कस्बे के मुक्तिधाम स्थित शवदाह स्थल के पास शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर टोटका सामग्री के साथ रखे जाने का फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तस्वीर के आसपास नारियल, नींबू, धागे और सिंदूर सामग्री दिखाई दे रही थी। उधर, भाजपा जिलाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य ने आपत्ति जताते हुए अराजक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की है।

फोटो के साथ नींबू-नारियल श्मशान घाट के किनारे मिली मोदी की तस्वीर पर जो सामान मिला है, वह सब जादू-टोना के लिए इस्तेमान किया जाता है। फोटो के ऊपर सुई से छिदे हुए नींबू, फोटो के चारों कोनों पर कलावा बंधा नारियल, सिंदूर रखा दिखाई दिया। इसका किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। जिसके बाद अब अफसरों में हड़कंप मच गया। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो और फोटो की पुष्टि नहीं करता है।

श्मशान घाट के पास पीएम मोदी की तस्वीर के साथ मिली तंत्र-मंत्र की सामग्री को लेकर लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। मामला पीएम मोदी से जुड़ा है तो इसको लेकर पुलिस-प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। पुलिस ने तुरंत जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष दोहरीघाट रामायण सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उधर, वहीं, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(2) के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस और साइबर सेल मामले की जांच में जुट गई।

सीसीटीवी फुटेज भी निकाली जा रही इस संबंध में क्षेत्राधिकारी घोसी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि मामले में अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मदद से जांच कर रही है। साइबर सेल और दोहरीघाट थाने की टीम मामले की गहन पड़ताल में जुटी है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही घटना का पर्दाफाश कर आरोपियों की पहचान कर ली जाएगी।