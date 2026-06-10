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2 महिलाओं समेत 4 ने एनएचएआई की जमीन बेच डाली, रजिस्ट्री में किया खेल

Deep Pandey हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद, हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 2 महिलाओं समेत 4 ने एनएचएआई की जमीन बेच डाली। महिलाओं सहित चार लोगों के के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

2 महिलाओं समेत 4 ने एनएचएआई की जमीन बेच डाली, रजिस्ट्री में किया खेल

यूपी के फिरोजाबाद में रजिस्ट्री में खेल का मामला सामने आया है। उत्तर थाने में सिक्सलेन हाईवे किनारे स्थित एनएचएआई की भूमि को गलत तरीके से बैनामा करने वाली दो महिलाओं सहित चार लोगों के के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

कोटला रोड दखल निवासी अनीता देवी पत्नी अशोक कुमार द्वारा दी गई तहरीर में कहा कि टूंडला थाना क्षेत्र के गांव अलीनगर कैंजरा निवासी मुन्नी देवी पत्नी मुन्नालाल ने अपनी भूमि गाटा संख्या 147 नैपई का आधा भाग का बैनामा करने का सौदा 20 लाख में तय किया था। इसकी बात मेरे पति अशोक कुमार, ससुर मातादीन राजपूत,भांजे राहुल कुमार से मुन्नालाल के मौसेरे भाई योगेंद्र यादव के माध्यम से हुई थी। इसका बैनामा 28 दिसंबर-2022 को मेरे और भांजी बहू शिवानी के नाम कर दिया था।

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कूटरचित दस्तावेज तैयार करके भूमि का बैनामा कर दिया था

इसके बाद पता चला की उक्त भूमि की मालिकिन मुन्नीदेवी नहीं है। मुन्नीदेवी तो उक्त भूमि को वर्ष 2013 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अधिग्रहीत कर चुकी हैं। मुन्नी देवी, उसके पति मुन्नालाल एवं मनोज एवं योगेंद्र ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करके भूमि का बैनामा कर दिया था। हकीकत पता चलने पर पैसा वापस मांगे तो आनाकानी करने लगे। अधिवक्ता के माध्यम से भी नोटिस भेजा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि नोटिस भेजने के बाद उन्होंने धमकाया कि फर्जी ढंग से बैनामा करने के साथ 20 लाख रुपया ठग लिए हैं। कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी है।

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धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू

पुलिस ने मुन्नीदेवी, शिववती, मुन्नालाल एवं केशव दयाल निवासी अलीनगर कैंजरा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी अंजीश कुमार सिंह ने बताया कि दो महिलाओं सहित चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।

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लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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