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कोल्ड स्टोरेज हादसे के मलबे में दबी 4 जिंदगियां, बाहर मुफ्त आलू लूटने की मची होड़

Mar 25, 2026 09:43 am ISTPawan Kumar Sharma प्रयागराज
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प्रयागराज के जिस कोल्ड स्टोर के मलबे में चार जिंदगियां दफन हो गईं, सैकड़ों किसानों की उम्मीदें मलबा बन गईं, उसी ढेर में पड़े आलू को लूटने कीहोड़ मची रही। इस घटना के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

कोल्ड स्टोरेज हादसे के मलबे में दबी 4 जिंदगियां, बाहर मुफ्त आलू लूटने की मची होड़

संवेदनहीनता की यह पराकाष्ठा ही है...। प्रयागराज के जिस कोल्ड स्टोर के मलबे में चार जिंदगियां दफन हो गईं, सैकड़ों किसानों की उम्मीदें मलबा बन गईं, उसी ढेर में पड़े आलू को लूटने की मंगलवार को होड़ मची रही। फाफामऊ के चंदापुर के कोल्ड स्टोर ढहने के बाद आलू लूट का यह दृश्य दिनभर आम रहा। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं।

लोगों को सुबह होते ही जैसे ही जानकारी मिली कि बेला कछार में मलबे के साथ ही आलू भी फेंके जा रहे हैं वे मौके पर पहुंचने लगे। धीरे-धीरे भीड़ इतनी बढ़ गई कि हर कोई ज्यादा से ज्यादा आलू बटोरने की जुगत में लग गया। कुछ लोग कई-कई चक्कर लगाते भी देखे गए। कोई ई-रिक्शा में बोरे लाद रहा था तो कोई मोटरसाइकिल पर ही आलू भरकर निकल रहा था। कई लोग बोरी न मिलने पर कपड़े और थैले में ही आलू भरते दिखे।

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यूपी सरकार लिखी बोलेरो में भी भरी गई बोरियां

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि एक बोलेरो गाड़ी भी पहुंची जिस पर ‘उत्तर प्रदेश सरकार’ लिखा था, उसमें भी बोरियों में आलू भरकर ले जाया गया। इससे लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं रहीं। हादसे में बड़ी मात्रा में आलू कथित रूप से खराब हो गया था, जिसे प्रशासन मलबे से हटवाकर कछार में फिंकवा रहा है। लोगों के लिए यह ‘मुफ्त का सौदा’ बन गया। जो आलू कल तक किसी व्यापारी की पूंजी था, वही आज खुले में ‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’ वाली स्थिति में बंटता नजर आया।

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कोल्ड स्टोर हादसे में पूर्व मंत्री गए जेल, डीएचओ निलंबित

आदर्श शीतगृह में सोमवार को हुए हादसे में चार लोगों की मौत के मामले में जिला न्यायालय ने पूर्व मंत्री व सपा नेता अंसार अहमद, उनके बेटे व भतीजे को मंगलवार को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। वहीं इस मामले में प्रदेश सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया। राज्यमंत्री उद्यान विभाग दिनेश प्रताप सिंह ने जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। मंत्री ने मंगलवार को घटनास्थल का निरीक्षण किया और अस्पतालों में घायलों से भी बात की।

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सोमवार को चंदापुर का आदर्श शीतगृह ढहने से चार श्रमिकों की मौत हो गई थी, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे, इनमें कई घायलों का इलाज अब भी अस्पतालों में चल रहा है। वहीं देर रात सेना से भी राहत कार्य में मदद ली गई। मामले में फाफामऊ पुलिस ने पूर्व मंत्री और शीतगृह के मालिक अंसार अहमद, उनके बेटे मंजूर अहमद, भतीजे अलाउद्दीन को हत्या व अन्य संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर मंगलवार को कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। इस प्रकरण में मैनेजर उस्मान, मो. असलम बाबा, मो. इरफान व जावेद के खिलाफ भी हत्या के आरोप में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है जबकि पांच अज्ञात भी शामिल किए गए हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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