मुरादाबाद में सुबह-सुबह दर्दनाक हादसा, रोडवेज बस और ट्रैक्टर-ट्राली की भिड़त में चार की मौत
मुरादाबाद शनिवार सुबह-सुबह रोडवेज बस की ट्रैक्टर-ट्राली से भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में मां-बेटे समेत चार लोगों की मौत हो गई। हादसे में महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा बस में सवार दस यात्रियों को भी चोटें आईं।
यूपी के मुरादाबाद से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जहां छजलैट थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह करीब साढ़े सात बजे रोडवेज बस गन्ने की खाली ट्रैक्टर-ट्राली से टकरा गई। भीषण टक्कर में मां-बेटे समेत चार लोगों की मौत हो गई। हादसे में महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा बस में सवार दस यात्रियों को भी चोटें आईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी और गंभीर घायल को जिला अस्पताल भिजवाया।
पुलिस के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब साढ़े 7 बजे मुरादाबाद डिपो की रोडवेज बस छजलैट की ओर से मुरादाबाद आ रही थी। गांव लदावली में पेट्रोल पंप के पास सामने से गन्ने की खाली ट्रैक्टर-ट्राली आ रही थी। इसी दौरान दोनों वाहनों की टक्कर हो गई। ट्रैक्टर-ट्राली से बस की ड्राइवर साइड टकराने से उसमें सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में सदुपुरा गांव के रहने वाले जॉनसन मसीह की 30 साल की पत्नी अर्चना और उनके पांच वर्षीय बेटे सुशांत की मौके पर ही मौत हो गई। इनके अलावा एक अज्ञात पुरुष और एक अज्ञात महिला ने भी दम तोड़ दिया। वहीं, जॉनसन मसीह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारु कराया गया। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि हादसे में चार लोगों की मौत हुई है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
गंगा एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई कार, तीन की मौत
उधर, गंगा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतकों में महिला का पति, 12 वर्षीय इकलौता बेटा और सगा भाई शामिल हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है।
आजमगढ़ के रहने वाले अजय कुमार, पत्नी शैलेश कुमारी, बेटे पीयूष और साले राजकुमार (30) के साथ वैगनआर कार से दिल्ली जा रहे थे। शुक्रवार रात करीब 11 बजे बहजोई क्षेत्र में चैनल नंबर 112 पर उनकी कार गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि अजय कुमार, उनके बेटे पीयूष और राजकुमार की मौत हो गई, जबकि शैलेश कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और तीनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। शैलेश कुमारी ने बताया कि वह दिल्ली में कैंसर का इलाज कराने जा रही थीं। हादसे के बाद कार चालक मौके से गायब हो गया। प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार मलिक ने बताया कि चालक की तलाश और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें