मुरादाबाद शनिवार सुबह-सुबह रोडवेज बस की ट्रैक्टर-ट्राली से भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में मां-बेटे समेत चार लोगों की मौत हो गई। हादसे में महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा बस में सवार दस यात्रियों को भी चोटें आईं।

यूपी के मुरादाबाद से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जहां छजलैट थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह करीब साढ़े सात बजे रोडवेज बस गन्ने की खाली ट्रैक्टर-ट्राली से टकरा गई। भीषण टक्कर में मां-बेटे समेत चार लोगों की मौत हो गई। हादसे में महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा बस में सवार दस यात्रियों को भी चोटें आईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी और गंभीर घायल को जिला अस्पताल भिजवाया।

पुलिस के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब साढ़े 7 बजे मुरादाबाद डिपो की रोडवेज बस छजलैट की ओर से मुरादाबाद आ रही थी। गांव लदावली में पेट्रोल पंप के पास सामने से गन्ने की खाली ट्रैक्टर-ट्राली आ रही थी। इसी दौरान दोनों वाहनों की टक्कर हो गई। ट्रैक्टर-ट्राली से बस की ड्राइवर साइड टकराने से उसमें सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में सदुपुरा गांव के रहने वाले जॉनसन मसीह की 30 साल की पत्नी अर्चना और उनके पांच वर्षीय बेटे सुशांत की मौके पर ही मौत हो गई। इनके अलावा एक अज्ञात पुरुष और एक अज्ञात महिला ने भी दम तोड़ दिया। वहीं, जॉनसन मसीह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारु कराया गया। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि हादसे में चार लोगों की मौत हुई है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

गंगा एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई कार, तीन की मौत उधर, गंगा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतकों में महिला का पति, 12 वर्षीय इकलौता बेटा और सगा भाई शामिल हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है।