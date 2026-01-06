Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsFour new cases of fraud worth 5 crore have been registered against the Ravindra Nath Soni
महाठग रवींद्र नाथ सोनी पर 5 करोड़ की ठगी के 4 नए केस दर्ज, अब तक कुल 28 मुकदमों में हुआ नामजद

महाठग रवींद्र नाथ सोनी पर 5 करोड़ की ठगी के 4 नए केस दर्ज, अब तक कुल 28 मुकदमों में हुआ नामजद

संक्षेप:

महाठग रवींद्र नाथ सोनी और उसके साथियों के खिलाफ कानपुर पुलिस ने चार और मुकदमे दर्ज किए। चारों मुकदमे अप्रवासी भारतीयों की तहरीर पर जीरो क्राइम नंबर पर लिखे गए हैं जो करीब 5.13 करोड़ की ठगी से जुड़े हैं।

Jan 06, 2026 08:11 am ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

महाठग रवींद्र नाथ सोनी और उसके साथियों के खिलाफ कानपुर कोतवाली पुलिस ने रविवार को चार और मुकदमे दर्ज किए। चारों मुकदमे अप्रवासी भारतीयों की तहरीर पर जीरो क्राइम नंबर पर लिखे गए हैं जो करीब 5.13 करोड़ की ठगी से जुड़े हैं। रवींद्र नाथ सोनी और उसके सहयोगियों पर अब तक 28 केस दर्ज हो चुके हैं। जिसमें 10 केस जीरो क्राइम नंबर पर लिखे गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दुबई में रहने वाले अप्रवासी भारतीय भावेश अशोक कुमार पटाडिया मूल रूप से राधिका पार्क मंगलपुरा रोड साणंद गुजरात के रहने वाले हैं। रविवार को वह अन्य तीन पीड़ितों के साथ कोतवाली थाने पहुंचे और तहरीर दी। आरोप लगाया कि रवींद्र नाथ सोनी और उसके साथियों के कहने पर उन्होंने 2.66 करोड़ रुपये निवेश किए। बाद में रवींद्र कंपनी बंद कर फरार हो गया। कोतवाली पुलिस ने रवींद्र नाथ सोनी उसके साथी सूरज जुमानी, विभाष हरिसुमन त्रिवेदी, अमित गेरा, गुरनीत कौर और शाश्वत सिंह राजपूत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

ये भी पढ़ें:महाठग की पत्नियों की फिल्मी सितारों के साथ फोटो, सोनू सूद से लेन-देन की पुष्टि

इसी तरह हीरानंदानी इस्टेट ठाणे कासर्वाडावाली महाराष्ट्र के सचिन विजय कुमार राजे 49.15 लाख रुपये , शिवहरी निरवास श्री कृष्णापुरी मोराबादी रांची बिरयातु रांची झारखंड निवासी डॉ. पुलक पुनीत ने 76,66,436 रुपये और सुजलांग सोसाइटी नारंगपुरा अहमदाबाद नारायणपुरा गुजरात निवासी निधि विजय मेहता ने 1,21,91,464 रुपये की ठगी का आरोप लगाते हुए रवींद्र व उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज कराया है। एसीपी कोतवाली आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि चारों अप्रवासी भारतीयों के मुकदमे दर्ज कर उनके गृह जनपद भेज दिए गए हैं।

रिमांड पर लेने के लिए नहीं मिल रहे साक्ष्य

महाठग रवींद्र को रिमांड पर लेने के लिए अभी तक पुलिस को साक्ष्य नहीं मिले सके हैं। दरअसल पुलिस को महाठग के साथियों की कई फोटो सोने की ईंट के साथ मिले थे। इसके साथ ही कुछ क्रिप्टो अकाउंट भी सामने आए थे जिनमें करोड़ों की धनराशि थी। इन्हें सत्यापन के लिए फोरेंसिक भेजा गया लेकिन यह दस्तावेज सत्यापित होकर नहीं आ सके। विवेचक अभी पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं ले सकी है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Uttar Pradesh Up Latest News Kanpur अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |