लवमैरिज के बाद बेवफा हुई महिला, कमरे में दो लड़कों संग मिली पत्नी, बौखलाए पति ने कर दी हत्या

संक्षेप: कानपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। महाराजपुर थाना क्षेत्र के रूमा स्थित हाईटेक सिटी में प्रेम विवाह के चार माह बाद ही पत्नी की हत्या कर दी।

यूपी के कानपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। लवमैरिज के चार महीने बाद ही महिला बेवफा हो गई। महिला की आशिकी दूसरे लड़कों के साथ शुरू हो गई। शुक्रवार की रात महिला दो लड़कों के साथ कमरे में थी। पति को इसकी जानकारी हुई तो वह अचानक पहुंच गया। महिला को दो लड़कों संग देखा तो उसका पारा चढ़ गया। दोनों के बीच हुआ। इस पर महिला पति से तीन लड़कों के साथ रहने की जिद करने लगे। पत्नी की बात सुनते ही बौखलाए पति ने गला घोंटकर हत्या कर दी। कुछ घंटे बाद थाने पहुंचकर सरेंडर भी कर दिया। युवती के परिजनों ने दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

फतेहपुर के गाजीपुर थाना के मोहनपुर गांव निवासी 25 वर्षीय सचिन सिंह भदौरिया ने चार माह पहले गांव की ही 22 वर्षीय श्वेता उर्फ रिया सिंह से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दोनों गुजरात चले गए। एक माह पहले सचिन रूमा की हाईटेक सिटी में किराये पर कमरा लेकर पत्नी के साथ रहने लगा। सचिन ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसको पत्नी के अवैध संबंध होने का शक हुआ। शुक्रवार रात को अचानक जब वह कमरे में पहुंचा तो पड़ोस में रहने वाले दो इंजीनियरिंग छात्र उसके यहां मौजूद थे। पत्नी भी उनके साथ थी। इस पर उसका छात्रों से विवाद भी हुआ। उसने 112 पर सूचना दी तो पुलिस आई सभी को थाने ले आई। लड़कों को रोककर उन दोनों (पति-पत्नी) को जाने दिया।