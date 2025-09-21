Four months after marriage girl committed suicide by hanging herself नवविवाहिता ने फांसी के फंदे से लटककर दी जान, चार महीने पहले ही हुई थी शादी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsFour months after marriage girl committed suicide by hanging herself

नवविवाहिता ने फांसी के फंदे से लटककर दी जान, चार महीने पहले ही हुई थी शादी

अमेठी के जामों क्षेत्र में रविवार को घर के अंदर कमरे में एक नवविवाहिता का फांसी के फंदे से शव लटकता हुआ पड़ा मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। नवविवाहिता की चार महीने पहले ही शादी हुई थी।

Pawan Kumar Sharma वार्ता, अमेठीSun, 21 Sep 2025 12:12 PM
यूपी के अमेठी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां जामों क्षेत्र में रविवार को घर के अंदर कमरे में एक नवविवाहिता का फांसी के फंदे से शव लटकता हुआ पड़ा मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। नवविवाहिता की चार महीने पहले ही शादी हुई थी।

साल 2025 मई में युवती की शादी हर्षोल्लास के साथ हुआ था। उसने मौत को गले क्यों लगाया, इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले के जामों थाना क्षेत्र अंतर्गत डीघा गोपाल पुर गांव निवासी विनोद कुमार की पत्नी पिंकी का शव उसके घर के कमरे में साड़ी के फंदे के सहारे पंखे से लटका मिला। परिजनों को आशंका तब हुई जब सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला, तब घर वाले दरवाजा तोड़ कर अंदर दाखिल हुए। कमरे में अंदर घुसते ही घर वाले शव देख कर दंग रह गए। परिजनों ने डायल 112 को सूचना देकर मामले से अवगत कराया।

परिजनों ने बताया कि पिंकी की शादी विगत मई माह में हंसी खुशी के साथ हुई थी। शादी के बाद पिंकी काफी खुश होकर घर में रह रही थी। हाल में ही पिंकी अपने मायके से घर आई थी। पिंकी का पति विनोद कुछ दिनों पूर्व ही रोजी रोटी के लिए बाहर दिल्ली गया था। पिंकी ने आत्महत्या क्यों किया इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पुलिस आत्महत्या का कारण खोजने में जुटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज पूरे मामले की जांच में जुट गई है।

पुलिस ने मृतका के घर वालों को भी सूचना दे दिया है। पूरे मामले में प्रभारी निरीक्षक जामों विनोद सिंह ने बताया कि जरिए डॉयल 112 घटना की सूचना मिली थी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज कर मामले की जांच की जांच की जा रही है।

