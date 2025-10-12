11 वीं की छात्रा को खींचकर बाग में ले गए 5 दरिंदे, मुंह में कपड़ा ठूंस किया गैंगरेप; एनकाउंटर एक घायल

ललित कश्यप, मेराज और उनके तीन अन्य साथियों ने एक किसान की बेटी के साथ गैंग रेप किया था। दरिंदों की गिरफ्तारी के लिए एसीपी कृष्णानगर विकास पांडेय के निर्देशन में चार टीमें लगाई गई थीं। इस बीच हरौनी स्टेशन के पास देर रात संदिग्धों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जिसमें ललित कश्यप के पैर में गोली लगी।

Gang Rape in Lucknow: लखनऊ के बंथरा इलाके में हरौनी चौकी से चंद कदम की दूरी पर पेट्रोल पंप के पीछे नशेबाजी कर रहे पांच युवकों ने 11वीं की छात्रा ( उम्र 17 वर्ष) और उसके दोस्त को पकड़ा और दोनों को शनिवार दोपहर जमकर पीटा। छात्रा को खींचकर बाग में ले गए। छात्रा के मुंह में कपड़ा ठूंसकर पांचों ने दुष्कर्म किया। दरिंदगी के बाद धमकाते हुए भाग निकले। छात्रा से दरिंदगी दोपहर करीब एक बजे हुई। ठीक 11 घंटे बाद रात 12 बजे हरौनी बाजार के पास दरिंदों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दरिंदे ललित कश्यप के पैर में गोली मारी।साथी मेराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीन अन्य आरोपियों की तलाश हो रही है।

छात्रा के पिता के मुताबिक उनकी बड़ी बेटी का विवाह क्षेत्र में ही हुआ है। वह गर्भवती है। 17 वर्षीय बेटी देखरेख के लिए उसके घर गई थी। दोपहर परिचित के बुलाने पर शनिवार दोपहर करीब 12 बजे बेटी घर से निकली थी। परिचित और बेटी बाइक से हरौनी चौकी से चंद कदम दूरी पर पेट्रोल पंप के पास पहुंचे। वहां बाग में दोनों टहलते हुए बात कर रहे थे। इस बीच वहां पर क्षेत्र रहने वाले दबंग छोटू, बाबू, ललित, मेराज और विशाल नशेबाजी कर रहे थे। पांचों दोनों से पूछताछ की। फिर पीटना शुरू कर दिया। जान से मारने की धमकी देते हुए छात्रा के परिचित को भगा दिया। बेटी को खींचते हुए बाग में ले गए और दुष्कर्म किया। होश आने पर बेटी किसी तरह पेट्रोल पंप पहुंची। वहां से फोन कराकर घटना की जानकारी दी।

दरिंदे खींचते हुए बाग में ले गए, गिड़गिड़ाती रही छात्रा घटना के बाद से पीड़ित छात्रा दहशत में है। खौफनाक मंजर याद कर शाम को अस्पताल में उसकी हालत बिगड़ गई। उसे झटके आने लगे। छात्रा ने बताया कि दरिंदे उसे खींचते हुए भाग में ले गए। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ती रही पर दरिंदे नहीं माने।

इसके बाद वह परिवारीजनों से लिपटकर फूट-फूटकर रोने लगी। परिवारीजनों ने ढाढस बंधाते हुए उसे शांत कराया। छात्रा के परिवारीजन भी घटना के बाद से परेशान हैं। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। उधर, परिवारीजनों का डरा हुआ देखकर उनकी सुरक्षा में दो सिपाहियों को लगा दिया गया है। पुलिस उपायुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने उन्हें ढाढस बंधाकर शांत कराया। हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

इंस्पेक्टर बंथरा राणा राजेश सिंह, एसीपी सरोजनीनगर विकास कुमार पांडेय, पुलिस उपायुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल पहुंचे। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पिता की तहरीर पर चारों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया।