यूपी में दिनदहाड़े एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या, फर्श पर खून से सनी मिलीं लाशें

संक्षेप:

एटा में दिनदहाड़े एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई। घर की फर्श पर ही चारों के शव खून से लथपथ मिले। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हत्या के आरोपी घर से फरार हो गया।

Jan 19, 2026 04:22 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, एटा
यूपी के एटा में दिनदहाड़े एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई। घर की फर्श पर ही चारों के शव खून से लथपथ मिले। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हत्या के आरोपी घर से फरार हो गया। हत्या की खबर पाकर आनन-फानन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की जांच पड़ताल के अनुसार घर में कोई लूटपाट नहीं हुई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।

Up Murder UP Police Etah News
