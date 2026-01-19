Hindi NewsUP NewsFour members same family were murdered broad daylight Etah their blood-soaked bodies were found on floor
यूपी में दिनदहाड़े एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या, फर्श पर खून से सनी मिलीं लाशें
एटा में दिनदहाड़े एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई। घर की फर्श पर ही चारों के शव खून से लथपथ मिले। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हत्या के आरोपी घर से फरार हो गया।
Jan 19, 2026 04:22 pm IST
यूपी के एटा में दिनदहाड़े एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई। घर की फर्श पर ही चारों के शव खून से लथपथ मिले। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हत्या के आरोपी घर से फरार हो गया। हत्या की खबर पाकर आनन-फानन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की जांच पड़ताल के अनुसार घर में कोई लूटपाट नहीं हुई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।
