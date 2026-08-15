स्वतंत्रता दिवस की सुबह लखनऊ में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर-ट्राली पलटने से 4 मजदूरों की मौत
लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के दिन दर्दनाक सड़क हादसे ने चार परिवारों की खुशियां छीन लीं। सुलतानपुर हाईवे पर गंईंट से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उस पर सवार चार मजदूर ईंटों के नीचे दब गए। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
UP News: यूपी के लखनऊ में 15 अगस्त को एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। दरअसल, सुलतानपुर हाईवे पर भीषण हादसे में चार मजदूरों की जान चली गई। गंगागंज के पास ईंट से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई और चारों मजदूर उसके नीचे दब गए। क्रेन की मदद से करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद शव निकाले गए। एक ही भट्टे पर काम करने वाले चार साथियों की मौत से परिवारों में कोहराम मच गया।
गोसाईगंज पुलिस के अनुसार हादसा शनिवार सुबह करीब 4:45 बजे हुआ। ईंट से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली गंगागंज के पास सुल्तानपुर हाईवे पर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली पर सवार चार मजदूर ईंट के ढेर के नीचे दब गए। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही गोसाईगंज थाना पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची। ट्रॉली पर भारी मात्रा में ईंट लदी थीं, इसलिए उसे हटाने के लिए एनएचएआई से क्रेन बुलाई गई। करीब 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद चारों घायलों को बाहर निकाला गया और एंबुलेंस से सीएचसी गोसाईगंज भेजा गया।
सीएचसी में डॉक्टरों ने पीतांबर रावत, संदीप रावत, और पवन रावत को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल बलराम रावत 35 वर्ष को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस जांच में पता चला कि चारों मृतक कोठी थाना क्षेत्र के अचकामऊ स्थित देशराज के आरबीएफ ईंट भट्टे पर काम करते थे। पीतांबर ट्रैक्टर चालक था, जबकि संदीप, पवन और बलराम ईंट लादने-उतारने का काम करते थे। हादसे के समय सभी ईंट लेकर भट्टे से निकले थे। चारों एक ही गांव के रहने वाले थे। एक साथ चार अर्थियों के उठने से गांव में मातम पसर गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें