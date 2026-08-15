स्वतंत्रता दिवस की सुबह लखनऊ में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर-ट्राली पलटने से 4 मजदूरों की मौत

लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के दिन दर्दनाक सड़क हादसे ने चार परिवारों की खुशियां छीन लीं। सुलतानपुर हाईवे पर गंईंट से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उस पर सवार चार मजदूर ईंटों के नीचे दब गए। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

UP News: यूपी के लखनऊ में 15 अगस्त को एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। दरअसल, सुलतानपुर हाईवे पर भीषण हादसे में चार मजदूरों की जान चली गई। गंगागंज के पास ईंट से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई और चारों मजदूर उसके नीचे दब गए। क्रेन की मदद से करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद शव निकाले गए। एक ही भट्टे पर काम करने वाले चार साथियों की मौत से परिवारों में कोहराम मच गया।

गोसाईगंज पुलिस के अनुसार हादसा शनिवार सुबह करीब 4:45 बजे हुआ। ईंट से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली गंगागंज के पास सुल्तानपुर हाईवे पर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली पर सवार चार मजदूर ईंट के ढेर के नीचे दब गए। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही गोसाईगंज थाना पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची। ट्रॉली पर भारी मात्रा में ईंट लदी थीं, इसलिए उसे हटाने के लिए एनएचएआई से क्रेन बुलाई गई। करीब 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद चारों घायलों को बाहर निकाला गया और एंबुलेंस से सीएचसी गोसाईगंज भेजा गया।