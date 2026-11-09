ब्रेस्ट में 4 किलो का कैंसर वाला ट्यूमर, शरीर में खून रह गया था सिर्फ 4 ग्राम; ऐसे बची महिला की जान

एक महिला के स्तन से डॉक्टरों ने चार किलोग्राम का कैंसरयुक्त ट्यूमर निकाला। महिला के शरीर में सिर्फ चार ग्राम हीमोग्लोबिन बचा था। विशाल फाइलोड्स ट्यूमर के कारण लगातार रक्तस्राव और संक्रमण हो रहा था। लोहिया संस्थान के निदेशक ने बताया कि मरीज पहले दो बार अन्य चिकित्सा संस्थानों में ऑपरेशन करा चुकी थी।

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला के स्तर (Breast) में स्तन में दो बार ऑपरेशन के बाद फिर से उभरा चार किलो का कैंसरयुक्त ट्यूमर महिला के लिए जानलेवा बन चुका था। 48 वर्षीय महिला के स्तन में विकसित विशाल फाइलोड्स ट्यूमर के कारण लगातार रक्तस्राव और संक्रमण हो रहा था। हालत इतनी गंभीर हो गई कि मरीज का हीमोग्लोबिन घटकर महज चार ग्राम था। लोहिया संस्थान के एंडोक्राइन सर्जरी विभाग की टीम ने पहले मरीज की स्थिति स्थिर की। इसके बाद करीब चार किलोग्राम वजनी ट्यूमर का जटिल ऑपरेशन कर उसे सफलतापूर्वक निकाल दिया।

लोहिया संस्थान के निदेशक डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि मरीज पहले दो बार अन्य चिकित्सा संस्थानों में ऑपरेशन करा चुकी थी। इसके बावजूद ट्यूमर दोबारा विकसित हो गया। विशाल आकार, कैंसरयुक्त प्रकृति, आंतरिक रक्तस्राव और संक्रमण ने सर्जरी को बेहद जोखिमपूर्ण बना दिया था। ऑपरेशन से पहले मरीज के हीमोग्लोबिन स्तर में सुधार और सामान्य स्थिति स्थिर करने के लिए आवश्यक उपचार किया गया। इसके बाद चिकित्सकों ने सर्जरी की।

दीपावली के दौरान भी संस्थान की टीम ने मरीज के उपचार को प्राथमिकता देते हुए ऑपरेशन किया। सर्जरी में एंडोक्राइन सर्जरी विभाग की डॉ. अश्विनी राहलकर और डॉ. सर्राह इदरीस शामिल रहीं। एनेस्थीसिया टीम में डॉ. स्मारिका, डॉ. शशांक, डॉ. प्रतिष्ठि और डॉ. आकृति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नर्सिंग। अधिकारियों गीता, मंतशा और विमला का भी सहयोग रहा।

जांच में देरी होती है जानलेवा ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में सही समय पर जांच होना और बीमारी का पकड़ में आ जाना महत्वपूर्ण होता है। देशभर में ब्रेस्ट कैंसर से मौतों के मामले तेजी से बढ़े हैं। अगर शुरुआत में ही जांच कराने पर फोकस नहीं बढ़ाया गया तो इस कैंसर से होने वाली मौत की रफ्तार और तेज हो जाएगी। ब्रेस्ट (स्तन) कैंसर देश में महिलाओं की सेहत पर गंभीर और जानलेवा खतरा बनकर सामने आ रहा है। इस साल (वर्ष 2026) के नौ महीनों में देशभर में एक लाख महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर की चपेट में आने के चलते अपनी जिंदगी गंवा चुकी हैं। इसका खुलासा पिछले दिनों मुरादाबाद ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकॉलॉजिकल सोसाइटी (मूग्स) के तत्वावधान में आयोजित हुई राष्ट्रीय एवं वार्षिक सीएमई (सतत चिकित्सा शिक्षा) में किया गया था।