तेज रफ्तार कार ने मचाया कहर, विसर्जन के लिए जा रहे लोगों को रौंदा; चार की मौत

फिरोजाबाद में रविवार देर रात टेशू-झांझी का पूजन करने के बाद विसर्जन के लिए जा रहे लोगों के एक समूह को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। जबकि कई अन्य घायल हो गए।

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां रविवार देर रात टेशू-झांझी का पूजन करने के बाद विसर्जन के लिए जा रहे लोगों के एक समूह को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। इस हादसे में तीन युवतियों समेत चार लोगों की मौत हो गई। जबकि कई अन्य घायल हो गए। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जबकि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

ये दर्दनाक हादसा नसीरपुर थाना क्षेत्र में शिकोहाबाद-बटेश्वर मार्ग पर छतनपुरा गांव के पास का है। पुलिस ने बताया कि रात करीब साढ़े आठ बजे कुछ लोग टेशू-झांझी का पूजन करने के बाद सड़क पर विसर्जन के लिए जा रहे थे, कि तभी तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने उन्हें कुचल दिया। सिरसागंज की पुलिस क्षेत्राधिकारी चंचल त्यागी के मुताबिक हादसे में तीन युवतियों समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। मृतकों की पहचान 15 वर्षीया अंजलि, 15 वर्षीया आकांक्षा, 25 वर्षीय हरीश कुमार और 17 साल की बबली के तौर पर हुई है।

कार सवार भी चोटिल पुलिस ने बताया कि घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि चारों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया। वहीं, दुर्घटना में शामिल कार को कब्जे में ले लिया गया। हादसे में कार में सवार लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं।