योगी सरकार ने 4 आईपीएस अफसर किए इधर से उधर, विक्रांत वीर को नई जिम्मेदारी; देखें लिस्ट

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 05:57 AM
IPS Transfer List: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक बार फिर आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें डीजीपी मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक पद पर सम्बद्ध रहे आईपीएस अधिकारी विक्रांत वीर को भी नई जिम्मेदारी मिल गई है। उन्हें पुलिस उपायुक्त लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के पद पर तैनात किया गया है। 2013, 2014, 2015 और 2018 बैच के कुल चार आईपीएस अधिकारियों के नाम ट्रांसफर लिस्ट में शामिल हैं।

प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यूपी में एक बार फिर सरकार ने आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार तबादला सूची में सबसे पहले आईपीएस अधिकारी आशीष श्रीवास्तव का नाम है जिन्हें लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी सेंट्रल के पद से पुलिस अधीक्षक सुरक्षा मुख्यालय के पद पर भेजा गया है।

आशीष श्रीवास्तव 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वह लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त के पद पर थे। उनकी जगह पर आईपीएस अधिकारी विक्रांत वीर को नई तैनाती दी गई है। विक्रांत वीर 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह वर्तमानर में डीजीपी मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे।

इसी क्रम में 2015 बैच के अधिकारी अनिल कुमार सिंह का भी तबादला हुआ है। अनिल कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक सुरक्षा मुख्यालय लखनऊ के पद पर तैनात किए गए हैं। आईपीएस अधिकारी अनिल कुमार सिंह वर्तमान में सेनानायक 28 वीं वाहिनी पीएसी इटावा के पद पर तैनात थे। ट्रांसफर लिस्ट में 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी अनिरुद्ध् कुमार का भी नाम है। अनिरुद्ध कुमार को सेनानायक 28 वीं वाहिनी के पद पर तैनाती मिली है। वह वर्तमान में पुलिस अधीक्षक/ अपर पुलिस अधीक्षक सीआईडी लखनऊ के पद पर तैनात थे।

बता दें कि अभी हाल ही में योगी सरकार ने राज्य पुलिस प्रशासन में एक और फेरबदल किया था। चार दिन पहले भी चार आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए थे। इनमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एडीजी अभियोजन बनाया गया था। आईपीएस विनोद कुमार सिंह को डीजी (निदेशक) सामान्य के साथ-साथ डीजी साइबर क्राइम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। आईपीएस अधिकारी रघुवीर लाल को कानपुर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया था तो तरुण गाबा को आईजी रेंज लखनऊ के साथ आईजी सुरक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली थी।

