IIT के 4 वैज्ञानिकों ने 42 दिन तक खंगाले 50 से अधिक पोर्न वीडियो, मां और दो बेटियों को दी नई जिंदगी

एक पति ने अपनी ही पत्नी और दो बेटियों पर सेक्स रैकेट चलाने और पोर्न वीडियो बनाने का आरोप लगा दिया। उसके इन आरोपों से हर कोई हैरान था। पुलिस के अनुरोध पर न्यायालय ने आईआईटी वैज्ञानिकोंं से पोर्न वीडियो की जांच कराई। 42 दिन तक 50 से अधिक पोर्न वीडियो की जांच की गई।

UP News: उत्तर प्रदेश के कानपुर आईआईटी के चार वैज्ञानिकों ने 42 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद 50 से अधिक पोर्न वीडियो का सच खोज निकाला। इस सच ने एक मां और उसकी दोनों बेटियों को सम्मान की नई जिंदगी दी है। ये सभी वीडियो डीपफेक निकले, जो अत्याधुनिक तकनीक की मदद से तैयार किए गए थे। महिला पर उसके ही पति ने सेक्स रैकेट चलाने और पोर्न वीडियो बनाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आईआईटी की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने इस याचिका खारिज कर दिया है।

कानपुर के कोहना थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने पुलिस से अपनी ही पत्नी और दो बेटियों के खिलाफ शिकायत की थी। वह कानपुर शहर में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करने और पोर्न वीडियो का गिरोह चलाने वालों का पर्दाफाश करने का दावा करता रहा। युवक ने अपनी ही पत्नी पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया। आरोप लगाने के बाद उचित कार्रवाई से संतुष्ट न होने के कारण युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और पत्नी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। युवक ने कोर्ट में बताया कि पत्नी सेक्स रैकेट चलाती है। इंटरनेट पर उसके सैकड़ों पोर्न वीडियो हैं। जिसमें से कुछ अश्लील तस्वीरें और 50 से अधिक पोर्न वीडियो भी सबूत के रूप में प्रस्तुत किए। एक पति द्वारा अपनी ही पत्नी पर ऐसे सनसनीखेज आरोप लगाए जाने से हर कोई हैरान था।

पुलिस ने उक्त मामले में आईआईटी कानपुर से जांच कराने की प्रार्थना की। पुलिस की इस मांग पर कोर्ट के आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर 10 फरवरी को पुलिस ने सभी वीडियो और फोटो जांच के लिए आईआईटी में स्थापित सी3आई हब के वैज्ञानिकों को दिया। आईआईटी के वैज्ञानिकों ने करीब 42 दिन तक 50 से अधिक पोर्न वीडियो की जांच की। जांच करने के बाद आईआईटी ने 25 मार्च को अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह जांच सी3आई हब के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर आनंद हाण्डा की अगुवाई में हुई।