गांव में एक साथ सजी चार चिताएं, घरों में चूल्हा नहीं जला, सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हुई थी

बाराबंकी के दलसिंहपुर गांव में तेज रफ्तार टाटा सफारी की टक्कर से बाइक सवार चार युवकों की मौत हो गई। चारों रविवार शाम भंडारे से घर लौट रहे थे। हादसे में तीन युवकों ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि चौथे की सोमवार सुबह लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना से गांव में मातम पसरा है।

रामसनेहीघाट, बाराबंकी: एक सड़क हादसे ने दलसिंहपुर गांव की खुशियां छीन लीं। रविवार शाम भंडारे से भोजन कर घर लौट रहे चार युवकों की बाइक को तेज रफ्तार टाटा सफारी ने टक्कर मार दी। हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल चौथे युवक ने सोमवार सुबह लखनऊ में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक साथ चार चिताएं जलने से पूरे गांव में कोहराम मच गया। हर तरफ चीख-पुकार और अपनों को खोने का दर्द दिखाई दिया। रविवार शाम करीब सात बजे दलसिंहपुर वार्ड निवासी विमलेश (19) पुत्र रमाकांत, अनूप (22) पुत्र दान बहादुर, अनिल (20) पुत्र छोटकू और गया प्रसाद (19) पुत्र रामजस धरौली वार्ड में आयोजित भंडारे से एक ही बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे।

जैसे ही उनकी बाइक अयोध्या-लखनऊ हाईवे पर पहुंची, अयोध्या की ओर से आ रही तेज रफ्तार टाटा सफारी ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएचसी पहुंचने पर चिकित्सकों ने विमलेश और अनूप को मृत घोषित कर दिया। अनिल का शव काफी खोजबीन के बाद हाईवे के बीच झाड़ियों में मिला। गंभीर रूप से घायल गया प्रसाद को जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर किया गया, जहां सोमवार सुबह उसकी भी मौत हो गई।

एक साथ चार चिताएं जलीं हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे जाम कर दिया था। इसी दौरान गुजर रहे खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री सतीश शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल को अस्पताल पहुंचाने में मदद की और मृतकों का पोस्टमार्टम रात में ही कराने के निर्देश दिए। सुबह करीब चार बजे तीनों युवकों के शव गांव पहुंचे तो परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। सोमवार सुबह राज्यमंत्री सतीश शर्मा और नगर पंचायत अध्यक्ष डॉ. ज्ञान प्रकाश यादव ने पहुंचकर पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी।