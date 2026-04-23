ट्रक में घुसी चार दोस्तों की तेज रफ्तार बाइक; 2 की मौके पर मौत, मेरठ में दर्दनाक हादसा

टक्कर इतनी जोरदार थी कि सनी और जतिन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चीनू और चिराग घायल हो गए। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए। इस बीच आसपास के लोग जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी। इस दौरान दोनों शवों को हाईवे से हटाया गया और वाहनों को एक ओर डायवर्ट किया। पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया

मेरठ में नेशनल हाईवे-58 पर शोभापुर गांव के सामने मंगलवार देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। चार दोस्तों की तेज रफ्तार बाइक ट्रक में पीछे से जा टकराई। इस दौरान दो दोस्तों की मौत हो गई, बाकी दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोस्त की शादी में शामिल होने के बाद चारों एक ही बाइक से वापस लौट रहे थे। डाबका निवासी दीपक की मंगलवार को शादी थी और बारात परतापुर गई थी। शादी में शामिल होने के लिए डाबका निवासी 18 वर्षीय जतिन अपने तीन दोस्तों सनी, चिराग और चीनू निवासीगण मलियाना के साथ बाइक से गया था। रात दो बजे सनी, चिराग और चीनू एक ही बाइक से जतिन को घर छोड़ने जा रहे थे। कंकरखेड़ा क्षेत्र में शोभापुर गांव के सामने हाईवे पर उनकी तेज रफ्तार बाइक सामने जा रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी।

ट्रक से टक्कर में बाइक के परखच्चे उड़े बाइक सनी चला रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सनी और जतिन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चीनू और चिराग घायल हो गए। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए। इस बीच आसपास के लोग जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी। इस दौरान दोनों शवों को हाईवे से हटाया गया और वाहनों को एक ओर डायवर्ट किया। पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जतिन और सनी की मौत की पुष्टि की। इसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

पांच बहनों का इकलौता भाई था जतिन वहीं दोनों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि हादसे में दो दोस्तों की मौत हुई है। घटना को लेकर जांच की जा रही है। हादसे में मरने वाला जतिन पांच बहनों का इकलौता भाई था और सबसे छोटा था। जतिन का जन्म काफी मन्नतों के बाद हुआ था। मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घर का चिराग बुझने के कारण जतिन के पिता लोकेश की हालत भी खराब हो गई है।