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ट्रक में घुसी चार दोस्तों की तेज रफ्तार बाइक; 2 की मौके पर मौत, मेरठ में दर्दनाक हादसा

Apr 23, 2026 04:00 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, मेरठ/कंकरखेड़ा
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टक्कर इतनी जोरदार थी कि सनी और जतिन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चीनू और चिराग घायल हो गए। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए। इस बीच आसपास के लोग जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी। इस दौरान दोनों शवों को हाईवे से हटाया गया और वाहनों को एक ओर डायवर्ट किया। पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया

ट्रक में घुसी चार दोस्तों की तेज रफ्तार बाइक; 2 की मौके पर मौत, मेरठ में दर्दनाक हादसा

मेरठ में नेशनल हाईवे-58 पर शोभापुर गांव के सामने मंगलवार देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। चार दोस्तों की तेज रफ्तार बाइक ट्रक में पीछे से जा टकराई। इस दौरान दो दोस्तों की मौत हो गई, बाकी दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोस्त की शादी में शामिल होने के बाद चारों एक ही बाइक से वापस लौट रहे थे। डाबका निवासी दीपक की मंगलवार को शादी थी और बारात परतापुर गई थी। शादी में शामिल होने के लिए डाबका निवासी 18 वर्षीय जतिन अपने तीन दोस्तों सनी, चिराग और चीनू निवासीगण मलियाना के साथ बाइक से गया था। रात दो बजे सनी, चिराग और चीनू एक ही बाइक से जतिन को घर छोड़ने जा रहे थे। कंकरखेड़ा क्षेत्र में शोभापुर गांव के सामने हाईवे पर उनकी तेज रफ्तार बाइक सामने जा रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी।

ट्रक से टक्कर में बाइक के परखच्चे उड़े

बाइक सनी चला रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सनी और जतिन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चीनू और चिराग घायल हो गए। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए। इस बीच आसपास के लोग जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी। इस दौरान दोनों शवों को हाईवे से हटाया गया और वाहनों को एक ओर डायवर्ट किया। पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जतिन और सनी की मौत की पुष्टि की। इसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

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पांच बहनों का इकलौता भाई था जतिन

वहीं दोनों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि हादसे में दो दोस्तों की मौत हुई है। घटना को लेकर जांच की जा रही है। हादसे में मरने वाला जतिन पांच बहनों का इकलौता भाई था और सबसे छोटा था। जतिन का जन्म काफी मन्नतों के बाद हुआ था। मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घर का चिराग बुझने के कारण जतिन के पिता लोकेश की हालत भी खराब हो गई है।

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बाइक पर चीनू मोबाइल चला रहा था, वीडियो भी बनाया

वहीं, दूसरी ओर सनी भी मंगलवार दोपहर को दिल्ली से मेरठ आया था। दिल्ली के एक होटल में सनी काम करता था। दोपहर को सनी मेरठ आया और अपने पिता मुकेश के पास मिलने के लिए पहुंचा। पिता की बाइक लेकर शादी में शामिल होने के लिए गया था। यहां से सनी बाजार में कपड़े खरीदने भी गया था। किसी को नहीं पता था कि सनी और जतिन की जिंदगी का ये आखिरी दिन होगा। पुलिस ने चीनू से पूछताछ की। चीनू ने बताया कि वह मोबाइल चला रहा था। इसी दौरान उसने एक वीडियो भी बनाई थी। बताया कि उसके मोबाइल पर रात को एक मैसेज आया और वह फोन देख रहा था। अचानक धमाका हुआ और बाइक किसी चीज से जाकर टकराई। इसके बाद कुछ पता नहीं रहा और बेहोश हो गए थे।

sandeep

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