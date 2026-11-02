खराब मौसम ने रोकी विमानों की उड़ान, वाराणसी और काठमांडू जा रही चार फ्लाइट लखनऊ डायवर्ट

खराब मौसम के चलते आज 4 फ्लाइटों को डायवर्ट कर लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया। हालांकि कुछ घंटे बाद सभी अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। जानकारी के मुताबिक ये फ्लाइट काठमांडू और वाराणसी के लिए जा रहे थे।

नवंबर का महीना आते ही मौसम खराब होने लगा है। 2 नवंबर को वाराणसी और काठमांडू जा रही चार फ्लाइटों को डायवर्ट कर लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया। एयरपोर्ट सूत्रों की मानें तो खराब मौसम के कारण सोमवार सुबह चार उड़ानों को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया।

जानकारी के मुताबिक इंडिगो की उड़ान संख्या 6E6558 बेंगलुरु से वाराणसी जा रही थी। इसे लखनऊ की ओर मोड़ा गया और यह सुबह 7 बजकर 20 मिनट पर यहां उतरी। फिर सुबह 11 बजकर 24 मिनट पर अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। इंडिगो की ही एक अन्य उड़ान संख्या 6E6246 दिल्ली से वाराणसी जा रही थी। यह सुबह सात बजकर पांच मिनट पर लखनऊ पहुंची और सुबह नौ बजकर आठ मिनट पर रवाना हुई। इससे पहले बीते गुरुवार लगातार बारिश और खराब मौसम के कारण गुरुवार को इंडिगो का कोलकात से रांची विमान डायवर्ट को डायवर्ट करना पड़ा था।

काठमांडू की फ्लाइट भी लखनऊ पहुंची सूत्रों के अनुसार, चीन के हांगझोऊ से नेपाल के काठमांडू जा रही हिमालय एयरलाइंस की उड़ान संख्या एच9226 सुबह सात बजकर 40 मिनट पर लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरी। यह सुबह 9 बजकर 26 मिनट पर रवाना हुई। उन्होंने बताया कि दुबई से काठमांडू जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान संख्या एफजेड8399 सुबह आठ बजकर 18 मिनट पर लखनऊ पहुंची और सुबह नौ बजकर 46 मिनट पर रवाना हुई।

एयर इंडिया की सऊदी की उड़ाने 14 नवंबर तक रद्द उधर, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानों का निलंबन 14 नवंबर तक बढ़ा दिया है। दोनों विमानन कंपनियों ने शुक्रवार को बताया कि जेद्दा, रियाद और दम्माम से आने-जाने वाली उड़ानें 14 नवंबर तक रद्द रहेंगी। एयर इंडिया के अनुसार, 30 अक्तूबर या उससे पहले टिकट बुक कराने वाले यात्री 14 नवंबर तक की यात्रा के लिए बिना अतिरिक्त शुल्क एक बार टिकट की तारीख बदल सकते हैं।