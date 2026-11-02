खराब मौसम ने रोकी विमानों की उड़ान, वाराणसी और काठमांडू जा रही चार फ्लाइट लखनऊ डायवर्ट
खराब मौसम के चलते आज 4 फ्लाइटों को डायवर्ट कर लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया। हालांकि कुछ घंटे बाद सभी अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। जानकारी के मुताबिक ये फ्लाइट काठमांडू और वाराणसी के लिए जा रहे थे।
नवंबर का महीना आते ही मौसम खराब होने लगा है। 2 नवंबर को वाराणसी और काठमांडू जा रही चार फ्लाइटों को डायवर्ट कर लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया। एयरपोर्ट सूत्रों की मानें तो खराब मौसम के कारण सोमवार सुबह चार उड़ानों को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया।
जानकारी के मुताबिक इंडिगो की उड़ान संख्या 6E6558 बेंगलुरु से वाराणसी जा रही थी। इसे लखनऊ की ओर मोड़ा गया और यह सुबह 7 बजकर 20 मिनट पर यहां उतरी। फिर सुबह 11 बजकर 24 मिनट पर अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। इंडिगो की ही एक अन्य उड़ान संख्या 6E6246 दिल्ली से वाराणसी जा रही थी। यह सुबह सात बजकर पांच मिनट पर लखनऊ पहुंची और सुबह नौ बजकर आठ मिनट पर रवाना हुई। इससे पहले बीते गुरुवार लगातार बारिश और खराब मौसम के कारण गुरुवार को इंडिगो का कोलकात से रांची विमान डायवर्ट को डायवर्ट करना पड़ा था।
काठमांडू की फ्लाइट भी लखनऊ पहुंची
सूत्रों के अनुसार, चीन के हांगझोऊ से नेपाल के काठमांडू जा रही हिमालय एयरलाइंस की उड़ान संख्या एच9226 सुबह सात बजकर 40 मिनट पर लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरी। यह सुबह 9 बजकर 26 मिनट पर रवाना हुई। उन्होंने बताया कि दुबई से काठमांडू जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान संख्या एफजेड8399 सुबह आठ बजकर 18 मिनट पर लखनऊ पहुंची और सुबह नौ बजकर 46 मिनट पर रवाना हुई।
एयर इंडिया की सऊदी की उड़ाने 14 नवंबर तक रद्द
उधर, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानों का निलंबन 14 नवंबर तक बढ़ा दिया है। दोनों विमानन कंपनियों ने शुक्रवार को बताया कि जेद्दा, रियाद और दम्माम से आने-जाने वाली उड़ानें 14 नवंबर तक रद्द रहेंगी। एयर इंडिया के अनुसार, 30 अक्तूबर या उससे पहले टिकट बुक कराने वाले यात्री 14 नवंबर तक की यात्रा के लिए बिना अतिरिक्त शुल्क एक बार टिकट की तारीख बदल सकते हैं।
यह सुविधा सीटों की उपलब्धता के आधार पर 29 नवंबर तक की यात्रा के लिए मिलेगी। यात्री चाहें तो टिकट रद्द कर पूरा पैसा वापस भी ले सकते हैं। इस बीच, इंडिगो ने जेद्दा, दम्माम और मदीना के लिए अपनी उड़ानें 14 नवंबर तक रद्द कर दी हैं। वहीं, अकासा एयर ने रियाद के लिए 30 नवंबर और जेद्दा के लिए 10 नवंबर तक उड़ानें निलंबित की हैं। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण सऊदी अरब के हवाई अड्डों समेत कई बुनियादी ढांचों पर हमले हुए हैं।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें