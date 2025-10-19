Hindustan Hindi News
बिजली विभाग के चार इंजीनियर सस्पेंड; एक्सईएन, एसडीओ समेत 117 अफसरों पर कार्रवाई

संक्षेप: पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के 117 अभियंताओं पर कार्रवाई हुई है। एमडी शंभु कुमार के निर्देश पर 4 अभियंताओं को सस्पेंड किया गया, 16 अभियंताओं को चार्जशीट दी गई।

Sun, 19 Oct 2025 10:29 PMDinesh Rathour वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के 117 अभियंताओं पर कार्रवाई हुई है। एमडी शंभु कुमार के निर्देश पर 4 अभियंताओं को सस्पेंड किया गया, 16 अभियंताओं को चार्जशीट दी गई, जबकि 97 अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कार्रवाई की जद में अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी और अवर अभियंता तक आये हैं।

पूर्वांचल-डिस्कॉम की रिपोर्ट के अुनसार सस्पेंड होने वालों में चार जेई शामिल है। इसके अलवा 62 अवर अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 78 अवर अभियंताओं को आरोप पत्र दिया गया। इसी तरह सात एसडीओ को कारण बताओ नोटिस और एक एसडीओ को चार्जशीट दी गई। वहीं, 22 अधिशासी अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस और तीन अधिशासी अभियंताओं को आरोप पत्र जारी किया गया। उधर, छह अधीक्षण अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सबसे अधिक कार्रवाई वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर हुई है। विभागीय कार्रवाई में लापरवाही की शिकायत मिलने पर अधिकारी दंडित किये गए हैं।

भैय्या दूज तक बिजलीकर्मी नहीं करेंगे आंदोलन

वहीं दूसरी ओर मेरठ निजीकरण के विरोध में आंदोलनरत कर्मचारियों ने शनिवार को निर्णय लिया कि आज से ही भैय्या दूज तक कोई आंदोलन नहीं करेंगे। दीपावली पर रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति करने में जुटेंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन के चेयरमैन से मांग की है कि दीपावली से पहले बिजली कर्मचारियों पर निजीकरण के नाम पर की गई उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों को वापस लिया जाए। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा भैय्या दूज तक उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के उद्देश्य से बिजली कर्मी कोई आंदोलन या प्रदर्शन नहीं करेंगे।