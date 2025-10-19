बिजली विभाग के चार इंजीनियर सस्पेंड; एक्सईएन, एसडीओ समेत 117 अफसरों पर कार्रवाई

संक्षेप: पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के 117 अभियंताओं पर कार्रवाई हुई है। एमडी शंभु कुमार के निर्देश पर 4 अभियंताओं को सस्पेंड किया गया, 16 अभियंताओं को चार्जशीट दी गई।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के 117 अभियंताओं पर कार्रवाई हुई है। एमडी शंभु कुमार के निर्देश पर 4 अभियंताओं को सस्पेंड किया गया, 16 अभियंताओं को चार्जशीट दी गई, जबकि 97 अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कार्रवाई की जद में अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी और अवर अभियंता तक आये हैं।

पूर्वांचल-डिस्कॉम की रिपोर्ट के अुनसार सस्पेंड होने वालों में चार जेई शामिल है। इसके अलवा 62 अवर अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 78 अवर अभियंताओं को आरोप पत्र दिया गया। इसी तरह सात एसडीओ को कारण बताओ नोटिस और एक एसडीओ को चार्जशीट दी गई। वहीं, 22 अधिशासी अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस और तीन अधिशासी अभियंताओं को आरोप पत्र जारी किया गया। उधर, छह अधीक्षण अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सबसे अधिक कार्रवाई वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर हुई है। विभागीय कार्रवाई में लापरवाही की शिकायत मिलने पर अधिकारी दंडित किये गए हैं।