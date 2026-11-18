यूपी चुनावी साल में तीन नए सार्वजनिक अवकाश जुड़ने से अगले साल छुट्टियों की संख्या बढ़ गई है। योगी सरकार की तरफ से जारी छुट्टियों के कैलेंडर में होली पर चार और दिवाली पर तीन दिन अवकाश रहेगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव वाले साल में सार्वजनिक अवकाशों की संख्या बढ़ गई है। अगले साल के कैलेंडर में तीन और सार्वजनिक अवकाश जुड़ गए हैं। मंगलवार को यूपी की योगी सरकार ने वर्ष 2027 में पड़ने वाली छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया। पांच दिवसीय सप्ताहिक कार्य वाले दफ्तरों में होली पर चार दिन की छुट्टी मिलेगी, जबकि दीपावली पर तीन दिन की छुट्टी एक साथ मिलेगी। चुनावी वर्ष में अब सरकार ने मकर संक्रांति, संत रविदास जयंती और वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। पहले ये निर्बंधित अवकाश की श्रेणी में थे। होली दहन 22 मार्च सोमवार को होगा और होली का रंग 23 मार्च मंगलवार को खेला जाएगा। ऐसे में पांच दिन के कार्यदिवस वाले सरकारी कार्यालयों में शनिवार से मंगलवार तक यानी चार दिन की छुट्टी रहेगी।

इसी तरह दिवाली 29 अक्तूबर 2027 शुक्रवार को होगी और गोवर्धन पूजा 30 अक्तूबर शनिवार को है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को रविवार को मिलाकर तीन दिन की छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को 26 सार्वजनिक अवकाश, 27 निर्बंधित अवकाश और दो छुट्टियां कार्यकारी आदेशों के अधीन मिलेंगी। सार्वजनिक अवकाशों में से चार रविवार को पड़ेंगे जबकि शनिवार को छह छुट्टियां होंगी। इससे सरकारी कर्मचारियों में कुछ निराशा है। अगर यह छुट्टियां सप्ताहांत के आसपास होतीं तो त्योहार पर उनकी छुट्टियां और लंबी हो सकती थीं।

पांच दिन वाले वीक पर यह नियम भी लागू कैलेंडर जारी करते हुए कहा गया है कि विभागाध्यक्ष कार्यालयों और अन्य विभागों में जहां पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है, वहां कार्यकारी आदेशों के तहत घोषित अवकाश और जिला अधिकारियों द्वारा घोषित स्थानीय अवकाश लागू नहीं होंगे।

संक्रांति, संत रविदास जयंती और वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश सरकार ने मकर संक्रांति, संत रविदास जयंती और महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। बीते साल जारी हुए सरकारी छुट्टियों के कैलेंडर में ये सभी अवकाश निर्बंधित अवकाश थीं। अगले साल चुनाव के लिहाज से इन अवसरों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के राजनीतिक मायने भी तलाशे जा रहे हैं। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व है। सूर्य के राशि परिवर्तन से जुड़े पर्व में हिंदू आस्था रखते हैं। वहीं, संत रविदास जयंती और महर्षि वाल्मीकि जयंती में हिंदुओं, विशेष तौर पर दलित वर्ग की बड़ी आस्था है।

कार्यकारी आदेशों में 15 जनवरी (गुरु गोबिंद सिंह जयंती) और 24 नवंबर (गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस) पर पांच दिवसीय दफ्तरों को छोड़कर छुट्टी रहेगी। 1 अप्रैल 2027 को वार्षिक लेखाबंदी के कारण केवल बैंक, कोषागार और उपकोषागार बंद रहेंगे। जिलाधिकारी अपने स्तर से तीन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर सकेंगे।

प्रमुख सार्वजनिक अवकाश जनवरी 14 जनवरी गुरुवार मकर संक्रांति जनवरी

26 जनवरी मंगलवार गणतंत्र दिवस

फरवरी 20 फरवरी शनिवार संत रविदास जयंती

मार्च 06 मार्च शनिवार महाशिवरात्रि

10 मार्च बुधवार ईद-उल-फितर (चांद के अनुसार)

22 मार्च सोमवार होलिका दहन

23 मार्च मंगलवार होली

26 मार्च शुक्रवार गुड फ्राइडे

अप्रैल 14 अप्रैल बुधवार डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती

15 अप्रैल गुरुवार रामनवमी (संभावित)

19 अप्रैल सोमवार महावीर जयंती (संभावित)

मई 17 मई सोमवार ईदुज्जुहा (बकरीद)

20 मई गुरुवार बुद्ध पूर्णिमा

जून 16 जून बुधवारमोहर्रम

अगस्त 15 अगस्त रविवार स्वतंत्रता दिवस एवं ईद-ए-मिलाद (बारावफात)

17 अगस्त मंगलवार रक्षाबंधन

24 अगस्त मंगलवार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

अक्टूबर 2 अक्टूबर शनिवार महात्मा गांधी जयंती

9 अक्टूबर शनिवार विजयदशमी (दशहरा)

15 अक्टूबर शुक्रवार महर्षि वाल्मीकि जयंती

29 अक्टूबर शुक्रवार दीपावली

30 अक्टूबर शनिवार गोवर्धन पूजा

31 अक्टूबर रविवार भैयादूज

नवंबर 14 नवंबर रविवार गुरु नानक जयंती एवं कार्तिक पूर्णिमा

दिसंबर 12 दिसंबर रविवार हजरत अली का जन्म दिवस

25 दिसंबर शनिवार क्रिसमस डे

प्रमुख निर्बन्धित अवकाश (Restricted Holidays) 1 जनवरी (नववर्ष दिवस)

24 जनवरी (शब-ए-बरात व जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती)

11 फरवरी (बसंत पंचमी)

5 मार्च (जमात-उल-विदा)

8 मई (परशुराम जयंती)

9 मई (महाराणा प्रताप जयंती)

25 जुलाई (हरितालिका तीज)

17 सितंबर (विश्वकर्मा पूजा)

4 नवंबर (छठ पूजा)

16 नवंबर (वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस)