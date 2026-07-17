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फर्जी एसडीएम-आरटीओ बनकर वाहन चालकों से वसूलते थे रंगदारी, पुलिस के हत्थे चढ़े चार शातिर

By Dinesh Rathour
बांदा, कार्यालय संवाददाता
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बांदा में वाहन चालकों से रंगदारी वसूलने वाले फर्जी एसडीएम और आरटीओ समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से फर्जी दस्तावजे और 5400 रुपये भी बरामद हुए हैं।

फर्जी एसडीएम-आरटीओ बनकर वाहन चालकों से वसूलते थे रंगदारी, पुलिस के हत्थे चढ़े चार शातिर

Banda News: यूपी के बांदा में यूपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फर्जी आरटीओ, खान अधिकारी और एसडीएम बनकर वाहन चालकों से रंगदारी वसूलने वाले चार शातिरों को गिरफ्तार किया है। आरोपित ई-रिक्शा, ट्रक और अन्य वाहनों को रोक चालान और वाहन सीज करने का डर दिखाकर अवैध वसूली करते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से वसूली में प्रयोग एक बोलेरो, लैपटॉप, चार मोबाइल फोन, फर्जी दस्तावेज और 5400 रुपये नगद बरामद किए हैं। एक आरोपित सौरभ ने खुद को इंजीनियर बताया।

उपनिरीक्षक दीपक कुमार सैनी ने थाना कोतवाली नगर में तहरीर देते हुए बताया कि क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस को एक ई-रिक्शा चालक ने सूचना दी कि कुछ व्यक्ति चार पहिया वाहन में बैठकर स्वयं को सरकारी अधिकारी बताकर अवैध रूप से वसूली रहे हैं। इस सूचना पर कोतवाली नगर पुलिस की एक टीम ने बोलेरो सवार चार लोगों को मवई बाईपास के पास से धर दबोचा। इनकी पहचान सौरभ निवासी रिसदा थाना जनेहा रीवा (मप्र), कमल निवासी चितरा गोकुलपुर थाना कोतवाली नगर कर्वी चित्रकूट, राज कुमार निवासी सीतापुर थाना कोतवाली नगर कर्वी चित्रकूट और संतोष कुमार निवासी भैरों पागल द्वारकापुरी थाना कोतवाली नगर कर्वी चित्रकूट के रूप में हुई है। सहायक पुलिस अधीक्षक मेविश टाक ने बताया कि चारों आरोपितों से पूछताछ में पता चला कि वह बांदा समेत आसपास के जिलों में फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर अवैध वसूली करते हैं। सुनसान स्थानों पर ई-रिक्शा, ट्रक एवं अन्य वाहनों को रोककर वाहन चालकों के फोटो खींचकर चालान और सीज करने का भय दिखाकर पैसे वसूलते हैं। इनमें एक आरोपी सौरभ खुद को इंजीनियर बता रहा है। चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इनका नेटवर्क भी तलाशा जा रहा है।

इंजीनियरिंग कर चुका है गिरोह का सरगना

सहायक पुलिस अधीक्षक मेविस टॉक ने बताया कि पूछताछ में पकड़े गए गिरोह के सरगना ने अपना नाम सौरभ द्विवेदी पुत्र तेज प्रकाश द्विवेदी निवासी रीवा, मध्य प्रदेश बताया। उसने कुबूल किया कि वह माइनिंग से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर चुका है। अधिक पैसों के लालच में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर यह गिरोह बनाया। आरोपी कभी आरटीओ , कभी माइंस अधिकारी तो कभी एसडीएम बनकर चेकिंग के नाम पर ट्रकों और ई-रिक्शा चालकों से मारपीट का भय दिखाकर मोटी रंगदारी वसूलते थे। आरोपी 44 वर्षीय कमल सिंह और 44 वर्षीय राज कुमार साहू जो सौरभ के फर्जी असिस्टेंट बनकर वसूली में मदद करते थे। वहीं, चौथा आरोपी 52 वर्षीय संतोष कुमार गर्ग पुत्र दादू लाल गर्ग गिरोह की गाड़ी चलाता था।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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