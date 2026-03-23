लखनऊ में 4 बदमाशों ने एक घंटे में दो को लूटा; यक्ष ऐप से 48 घंटे में धराए, पूरी कुंडली खोल दी

लूट के बाद बदमाश शराब की दुकान पर नशेबाजी करने के बाद निकले। वह CCTV में कैद हो गए। बदमाशों की फोटो को यूपी पुलिस की यक्ष ऐप पर अपलोड की गई। उसमें दर्ज रिकार्ड और फोटो के आधार पर अजय ट्रेस हो गया। टीमें गिरफ्तारी के लिए रवाना की गई। और अजय को पकड़ा गया।

लखनऊ के काकोरी इलाके में कुछ दिन पहले मौंदा पेट्रोल पंप के पास कुशमौरा मोड़ पर एक घंटे में दो लूट की वारदात हुई। दोनों में बाइक, नकदी और मोबाइल लूटा था। वारदात के बाद बदमाशों ने जश्न मनाने के लिए एक ठेके पर पहुंचकर शराब पी। यहीं वह सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए। घटना के खुलासे में लगी डीसीपी पश्चिम की टीम ने सीसीटीवी फुटेज के कैद बदमाशों की फोटो पुलिस की यक्ष ऐप पर अपलोड की। एक बदमाश ट्रेस हो गया। पुलिस टीम ने ताबड़तोड़ दबिश देकर 48 घंटे के अंदर बदमाशों को धर दबोचा।

एक घंटे में दो लूट को अंजाम दिया था पुलिस उपायुक्त पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव के मुताबिक गिरफ्तार बदमाशों में काकोरी के दुर्गागंज का रहने वाला अजय और कस्बा निवासी उसका साथी दीपांशु उर्फ लक्की राजपूत है। दोनों ने एक घंटे में दो वारदातें की थी। कुशमौरा मोड़ पर रहीमाबाद निवासी सुमित तिवारी के साथ मारपीट कर मोबाइल और बाइक लूट ली थी। वारदात के बाद बाइक कस्बे में अपने साथी के घर खड़ी कर दी थी। इसके बाद दस किमी दूर मौंदा में पेट्रोल पंप के पास मनोज रावत के साथ मारपीट कर नकदी मोबाइल और बाइक लूटकर फरार हो गए थे।

यक्ष एप पर फोटो डालते ही अपराधी ट्रेस हुआ घटना के खुलासे के लिए सर्विलांस समेत तीन टीमें गठित की गई थीं। एक टीम ने सीसीटीवी फुटेज चेक की। बदमाश शराब की दुकान पर नशेबाजी करने के बाद निकले। वह CCTV में कैद हो गए। बदमाशों की फोटो को यूपी पुलिस की यक्ष ऐप पर अपलोड की गई। उसमें दर्ज रिकार्ड और फोटो के आधार पर अजय ट्रेस हो गया। टीमें गिरफ्तारी के लिए रवाना की गई। अजय को पकड़ा गया।

दिसंबर 2025 में लॉन्च हुआ था यक्ष एप पुलिस उपायुक्त पश्चिम ने बताया कि यक्ष ऐप को पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने दिसंबर 2025 में लांच किया था। एप में प्रदेश भर के अपराधियों का इतिहास, अपराध का प्रकार, उनकी फोटो, मोबाइल नंबर और पते आदि सब फीड हैं। बीट इंचार्ज और सिपाहियों को उस डेटा के आधार पर अपराधियों का वेरीफिकेशन करना होता है। वह स्थलीय निरीक्षण करते हैं।