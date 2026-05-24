गोरखपुर में सरयू नदी में स्नान के दौरान चार बच्चे डूबे, एक का शव बरामद

गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र में रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। सरयू नदी में स्नान करने गए चार बच्चे अचानक गहरे पानी में डूबने लगे। ग्रामीणों ने दो बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि दो बच्चे नदी में लापता हो गए। काफी मशक्कत के बाद एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है।

UP News: यूपी के गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां गोला थाना क्षेत्र में सरयू नदी में रविवार की सुबह स्नान करने गए चार बच्चे डूब गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीणों की भारी भीड़ लग गई। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

ये घटना गोला क्षेत्र के मेहड़ा गांव का है। जहां रविवार की सुबह चार युवक सरयू में नहाने गए। लेकिन देखते ही देखते एक-एक करके चारों नदी में डूब गए। आनन-फानन में ग्रामीणों की मदद से दो बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि दो बच्चे गहरे पानी में समा गए। उधर, सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंच गए और तलाश अभियान शुरू किया। काफी प्रयास के बाद एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

वहीं , इस मामले में पुलिस ने बताया कि नदी में डूबे बच्चों की खोज के लिए स्थानीय गोताखोरों और राहत टीम की मदद ली जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल एक बच्चे का शव मिला है। जिसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है।

देवरिया में डूबे दो किशोरों में एक का शव मिला इससे पहले देवरिया में स्नान करते समय शुक्रवार को सरयू में डूबे जयनगर के दो किशोरों में से एक का शव शनिवार को पैना के निकट नदी में किनारे की तरफ उतराया हुआ मिला। किशोर की पहचान अर्पित राजभर के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। दोनों किशोरों की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और गोताखोर शनिवार को दिन भर सरयू की खाक छानती रही। अभी भी एक किशोर का पता नहीं चल सका है।

थाना क्षेत्र के जयनगर निवासी तीन दोस्त शुक्रवार को नदी स्नान के लिए घर से निकले। करीब तीन बजे अर्पित राजभर, अमन राजभर और सुधीर राजभर निर्माणाधीन मोहन सेतु के निकट सरयू में स्नान कर रहे थे। इसी बीच पैर फिसलने से गहरे पानी में चले गए। गहराई अधिक होने से तीनों डूबने लगे। उन्होंने मदद की गुहार लगाई। शोर सुनकर आसपास सब्जी के खेत मे काम कर रहे किसान व नाविक उनकी तरफ दौड़े।