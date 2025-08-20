नमाज पढ़कर लौट रहे युवक की हत्या में 4 सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

यूपी में मुजफ्फरनगर एडीजे कोर्ट ने नमाज पढ़कर लौट रहे युवक की हत्या में 4 सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट में मामले के विचाराधीन रहते समय एक आरोपी की मौत हो चुकी है। जुर्माना भी लगाया है।

यूपी के शामली कोतवाली क्षेत्र के गांव बलवा में 11 साल पूर्व रंजिश को लेकर नमाज पढ़कर लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में मुजफ्फरनगर एडीजे कोर्ट नम्बर 7 ने चार सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट में मामले के विचाराधीन रहते समय एक आरोपी की मौत हो चुकी है। तीन आरोपियों पर कोर्ट ने 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि एक आरोपी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

एडीजीसी विरेन्द्र नागर ने बताया कि शामली जनपद के गांव बलवा निवासी नफीस अहमद ने कोतवाली में 14 जुलाई 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसका भाई इकराम व गांव का शाबिर रेलवे स्टेशन के पास चारा काट रहे थे। तभी वहां गांव का अफसरुन तमंचा लेकर पहुंचा और शाबिर पर गोली चला दी। हमले में वह बाल-बाल बच गया। उसके भाई ने उससे तमंचा छीन लिया। इसी रंजिश में आरोपी अफसरुन अपने भाई नवाब, इंसार, कादिर व इस्लाम को लेकर थोड़ी देर बाद फिर से आ गया। उस समय उसका भाई इकराम नमाज पढ़कर लौट रहा था। आरोपियों ने तमंचे से सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।