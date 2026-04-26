चार लड़कों ने नाबालिग संग बारी-बारी किया रेप, खंडहर मकान में छोड़कर भागे
25 अप्रैल की सुबह किशोरी द्वारा बताई बात से परिजनों के होड उड़ गए। किशोरी ने बताया कि चार युवकों ने उसके साथ रेप किया है। खैर पुलिस ने आरोपित के घर दबिश दी और पूछताछ के लिए उसके पिता को हिरासत में ले लिया। किशोरी के पिता ने एक नामजद के खिलाफ अपहरण व अन्य धाराओं में अभियोग दर्ज कराया है।
UP News : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के खैर कस्बे में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। चार युवकों ने चौदह वर्षीय किशोरी के साथ बारी बारी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। किशोरी को बेहोश देख युवक खंडहर नुमा मकान में छोडकर भाग गए। मामले में केस दर्ज कराया गया है। पुलिस ने किशोरी का डाक्टरी मुआइना कराया है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए खैर पुलिस लगातार दबिश दे रही है।
खैर के एक मोहल्ला में किराये के मकान की दूसरी मंजिल पर चौदह वर्षीय किशोरी अपने परिजनों के साथ रहती है। मकान के बराबर ही एक खंडहर मकान है। किशोरी 24 अप्रैल की रात्रि दस बजे घर से अचानक लापता हो गई। जानकारी पर परिजनों ने किशोरी के तलाश किया किन्तु कोई सुराग नही मिला। किशोरी के न मिलने पर परिजन परिचित संग्रामपुर निवासी युवक के घर पहुंचे तो युवक ने बताया कि हो सकता है किशोरी बराबर में स्थित खंडहर मकान में हो। आकर देखा तो किशोरी खंडहर मकान में बेहोशी की हालत में थी। तत्काल खैर पुलिस को सूचना दी।
खैर पुलिस ने आरोपी के पिता को लिया हिरासत में
25 अप्रैल की सुबह जब किशोरी को होश आया तो किशोरी द्वारा बताई बात से परिजनों के होड उड़ गए। किशोरी ने बताया कि चार युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। सूचना पर खैर पुलिस ने आरोपित के घर दबिश दी तथा पूछताछ के लिए आरोपित के पिता को हिरासत में ले लिया। किशोरी के पिता ने एक नामजद के खिलाफ अपहरण व अन्य धाराओं में अभियोग दर्ज कराया है। बाद में पुलिस अभिरक्षा में किशोरी का डाक्टरी मुआइना कराया गया। जहां किशोरी ने पूरी घटना परिजनों को विस्तार से बताई।
क्या बोली पुलिस
इंस्पेक्टर खैर रितेश कुमार ने बताया कि किशोरी के बयान और डाक्टरी के आधार पर अग्रिम कार्रवाही की जाएगी। पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज के आधार पर आरोपितों के यहां दबिश दी रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें