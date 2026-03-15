बैंक खातों का दुरुपयोग कर साइबर ठगी करने वाले 4 गिरफ्तार, 10 मोबाइल-दो सिम कार्ड बरामद

सीओ कैंट ने बताया कि 12 मार्च को एक महिला ने गोरखपुर के खोराबार थाने में तहरीर देकर बताया कि उसके परिचित युवक ने अपने साथी शिवम पटवा के साथ मिलकर सरकारी कल्याणकारी योजना के तहत धनराशि और सिलाई मशीन दिलाने का झांसा दिया था। महिला का आधार और पैन कार्ड लेकर सिम कार्ड जारी कराया गया।

UP Crime News: बैंक खातों का दुरुपयोग कर साइबर ठगी करने वाले चार आरोपियों को गोरखपुर पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 10 मोबाइल फोन, दो सिम कार्ड, एक पासबुक, एक एटीएम कार्ड और तीन एटीएम स्लीप बरामद किए हैं। उन्हें दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। इन आरोपितों ने 16 बैंक खातों से 98 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन किया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सीओ कैंट ने बताया कि 12 मार्च को एक महिला ने खोराबार थाने में तहरीर देकर बताया कि उसके परिचित युवक शक्ति जायसवाल ने अपने साथी शिवम पटवा के साथ मिलकर सरकारी कल्याणकारी योजना के तहत धनराशि और सिलाई मशीन दिलाने का झांसा दिया था। महिला का आधार और पैन कार्ड लेकर सिम कार्ड जारी कराया गया और बैंक में खाता खुलवाया गया। बाद में पासबुक, एटीएम कार्ड और सिम अपने पास रखकर खाते का दुरुपयोग करते हुए लाखों रुपये का लेनदेन कर लिया गया। महिला ने इस मामले में खोराबार थाने में मुकदमा दर्ज कराया।

पता चला कि महिला के खाते से ही 12 लाख रुपये का लेन-देन हुआ था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए नौसढ़ निवासी वंश निषाद, तारामंडल निवासी शोभित गौड़, महादेव झारखंडी कूड़ाघाट निवासी शक्ति जायसवाल और आवास विकास कालोनी कूड़ाघाट निवासी शिवम पटवा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अन्य खातों की जानकारी मिली। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 3(5) व आईटी एक्ट की धारा 66-डी के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया।

खाता खुलवाने और पैसे को ठिकाने लगाने की थी जिम्मेदारी आरोपितों का काम म्यूल खाता खुलवाकर साइबर जालसाजी की रकम को ठिकाने लगाना था। हर खाते और ट्रांजेक्शन के पीछे इन्हें कमीशन मिलता था। जांच में सामने आया कि गोरखपुर में अब तक इन्होंने 16 खाते खुलवाए हैं। जिनका जालसाजी में इस्तेमाल किया गया था। इन खातों के माध्यम से करीब 98 लाख रुपये को उन्होंने ठिकाने लगाए हैं। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी कॉलेज पासआउट या स्नातक की पढ़ाई करने वाले हैं। यहां पर वंश ही इन्हें लीड करता था।

रकम को यूएसडीटी में बदलकर क्रिप्टो करेंसी में बदल देते साइबर ठगी के बाद जालसाज उस रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर देते। ताकि पुलिस उन्हें जल्द ट्रेस न कर सके। खाते में रुपये आने के बाद उसे एटीएम के माध्यम से यूएसडीटी में बदलकर क्रिप्टो करेंसी में बदल देते थे। इससे यह पैसा आसानी से देश के बाहर चला जाता था। गिरोह की एक पूरी नेटवर्क चेन है जिसमें अलग-अलग जगहों पर बैठे जालसाज वारदात को अंजाम देने से लेकर रुपये ठिकाने लगाने का काम करते हैं। पुलिस अब इस पूरी चेन की जांच कर रही है।