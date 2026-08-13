Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

12 साल पुराने मर्डर केस में 4 आरोपियों को फांसी की सजा, मुख्य आरोपी एनकाउंटर में हो चुका ढेर

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, मुजफ्फरनगर
Follow us on Google News
share

शामली के भभीसा गांव में 2014 में किसान पवन कुमार की हत्या के मामले में एफटीसी कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 1.60 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया। हत्या की वजह पवन के बेटे आशु और मुख्य आरोपी की मां के बीच हुई नोकझोंक की रंजिश थी।

symbolic pic
symbolic pic

शामली के गांव भभीसा में 12 साल पहले हुए किसान पवन कुमार की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफटीसी कोर्ट नंबर-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। कार्ट ने प्रत्येक दोषी पर 1.60 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है, जबकि एक पर आर्म्स एक्ट में दस हजार रुपये अतिरिक्त अर्थदंड लगाया। मुख्य आरोपी विपुल खूनी ने मां के साथ पवन के बेटे आशु की नोकझोंक होने की रंजिश में वारदात को अंजाम दिया था। एक आरोपी की पत्रावली पर सुनवाई विचाराधीन है। हत्या के मुख्यारोपी विपुल खूनी को एसटीफ मेरठ टीम बागपत जनपद में हुई मुठभेड़ में ढेर कर चुकी है।

पवन हत्याकांड के 4 आरोपियों को फांसी की सजा

डीजीसी राजीव शर्मा एवं एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि 2014 में कुख्यात विपुल खूनी के गिरोह ने भभीसा में एक युवक की हत्या की थी। इस हत्याकांड में विपुल खूनी की मां राजेश ने गांव के पवन कुमार के बेटे आशु का नाम लिखवा दिया था। फर्जी नामजदगी कराने पर कोचिंग से आते समय आशु और राजेश के बीच नोकझोंक हो गई थी। इसी रंजिश में 14 जुलाई 2014 को विपुल खूनी ने अपने साथी रामवीर निवासी पीरखेडा झिंझाना शामली, राजीव उर्फ छोटू व अमित निवासी मोहल्ला रामनगर बड़ौत, राहुल उर्फ बोसी निवासी गांव भभीसा और हरेन्द्र निवासी गांव कंजरखेडी थाना बाबरी के साथ मिलकर गांव में अशोक के मकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। हाथ में गोली लगने से अशोक घायल हो गया। शोर सुनकर अशोक का छोटा भाई पवन बाहर आया तो हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।

ये भी पढ़ें:थाने में लटकाकर पिता की पिटाई देखी थी बेटे ने, कस्टडी मर्डर के 21 साल बाद इंसाफ
ये भी पढ़ें:पत्नी और नाबालिग प्रेमी के दो दोस्तों को पति की हत्या में उम्रकैद

40 राउंड फायरिंग हुई थी

अशोक की पत्नी नीलम व भाभी सोहनवीरी ने मकान में घुसकर जान बचाई थी। हमलावरों ने लगभग 40 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने विवेचना करते हुए 18 अक्टूबर 2014 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट नंबर 3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में हुई। न्यायाधीश ने आरोपी रामवीर, राजीव उर्फ छोटू व राहुल उर्फ बोसी व हरेन्द्र को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है।

इन धाराओं में सुनाई सजा

आईपीसी की धारा 302 में चारों दोषियों को मृत्युदंड, एक लाख जुर्माना

आईपीसी की धारा 147 में दो वर्ष की सजा

आईपीसी की धारा 148 में तीन वर्ष की सजा

आईपीसी की धारा 307 में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना

आईपीसी की धारा 452 में सात साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

7 सीएलए में दो माह की सजा

आर्म्स एक्ट (केवल राहुल बोसी) को पांच वर्ष की सजा व 10 हजार का जुर्माना

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Muzaffarnagar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।