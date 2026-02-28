1200 से अधिक फर्जी फर्म बनाकर सरकार को लगाया करोड़ों का चूना, चार आरोपी गिरफ्तार

सीतापुर में बेरोजगार युवाओं को नौकरी का लालच देकर उनके शैक्षिक दस्तावेजों के जरिए फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों की जीएसटी चोरी करने अंतरराज्यीय गिरोह के चार शातिरों को गिरफ्तार किया गया है।

Sitapur News: यूपी के सीतापुर में बेरोजगार युवाओं को नौकरी का लालच देकर उनके शैक्षिक दस्तावेजों के जरिए फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों की जीएसटी चोरी करने अंतरराज्यीय गिरोह के चार शातिरों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरिय़ाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में 1200 से अधिक जीएसटी की फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों रुपये की जीएसटी चोरी की।

पुलिस ने आरोपियों के पास से दो लाख 30 हजार रुपये कैश, लैपटॉप, कई मोबाइल, सिमकार्ड, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक, पासबुक, कीमती अंगूठी व एक चौपहिया गाड़ी बरामद की है।एसपी अंकुर अंग्रवाल के मुताबिक जानकारी मिली की कुछ लोग जिले में लोगों को नौकरी का लालच देकर उनके दस्तावेज एकत्र कर लेते हैं और उन्हीं दस्तावेजों के सहारे फर्जी फर्म बनाकर बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी की घटनाएं अंजाम दे रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस व क्राइम ब्रांच को लगाया गया।

जीएसटी कार्यालय में करवाते थे रजिस्ट्रेशन पुलिस व क्राइम ब्रांच टीम ने आगरा के सैंया क्षेत्र के सैंया चौकी दारगी निवासी सोना उर्फ आशीष, यहीं के सम्साबाद क्षेत्र के बड़ागांव इगलासपुर निवासी कुलदीप सिंह, इसी जिले के शाहगंज क्षेत्र के नगला कड़ेरू नरीपुरा निवासी विवेक कुमार व उत्तराखंड के अल्मोड़ा रामनगर भतरपुरी निवासी सूरज रावत को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह लोग फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाते थे। उसके बाद फर्जी फर्मों के जरिए सेल परचेज दिखाकर जीएसटी हड़पते थे। बताया कि साथियों के साथ मिलकर उन लोगों ने सीतापुर में भी पूजा सिंह के नाम से फर्जी फर्म पीएस ट्रेडर्स फर्म बनाकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराकर बिलों के आधार पर काफी पैसा कमाया।

ये हुई बरामदगी पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से तीन लैपटॉप, एक बैग में 2.30 लाख रुपये कैश, कई कंपनियों के 24 सिम, 70 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रतियां, दो आधार व दो आधार प्रतियां, छह बिजली बिल, तीन ऑनरशिप डिटेल प्रति, एक पैन, 6 एटीएम कार्ड, एक चेकबुक, तीन पासबुक, 8 मोबाइल फोन एण्ड्रॉयड, 4 डायरी के पन्ने, डब्बे में दो अंगूठी पीली धातु सफेद नग जड़ा, एक अदद चेन पीली धातु, महिंद्रा कार बिना नंबर की बरामद हुई है।