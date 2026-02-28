1200 से अधिक फर्जी फर्म बनाकर सरकार को लगाया करोड़ों का चूना, चार आरोपी गिरफ्तार
सीतापुर में बेरोजगार युवाओं को नौकरी का लालच देकर उनके शैक्षिक दस्तावेजों के जरिए फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों की जीएसटी चोरी करने अंतरराज्यीय गिरोह के चार शातिरों को गिरफ्तार किया गया है।
Sitapur News: यूपी के सीतापुर में बेरोजगार युवाओं को नौकरी का लालच देकर उनके शैक्षिक दस्तावेजों के जरिए फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों की जीएसटी चोरी करने अंतरराज्यीय गिरोह के चार शातिरों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरिय़ाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में 1200 से अधिक जीएसटी की फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों रुपये की जीएसटी चोरी की।
पुलिस ने आरोपियों के पास से दो लाख 30 हजार रुपये कैश, लैपटॉप, कई मोबाइल, सिमकार्ड, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक, पासबुक, कीमती अंगूठी व एक चौपहिया गाड़ी बरामद की है।एसपी अंकुर अंग्रवाल के मुताबिक जानकारी मिली की कुछ लोग जिले में लोगों को नौकरी का लालच देकर उनके दस्तावेज एकत्र कर लेते हैं और उन्हीं दस्तावेजों के सहारे फर्जी फर्म बनाकर बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी की घटनाएं अंजाम दे रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस व क्राइम ब्रांच को लगाया गया।
जीएसटी कार्यालय में करवाते थे रजिस्ट्रेशन
पुलिस व क्राइम ब्रांच टीम ने आगरा के सैंया क्षेत्र के सैंया चौकी दारगी निवासी सोना उर्फ आशीष, यहीं के सम्साबाद क्षेत्र के बड़ागांव इगलासपुर निवासी कुलदीप सिंह, इसी जिले के शाहगंज क्षेत्र के नगला कड़ेरू नरीपुरा निवासी विवेक कुमार व उत्तराखंड के अल्मोड़ा रामनगर भतरपुरी निवासी सूरज रावत को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह लोग फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाते थे। उसके बाद फर्जी फर्मों के जरिए सेल परचेज दिखाकर जीएसटी हड़पते थे। बताया कि साथियों के साथ मिलकर उन लोगों ने सीतापुर में भी पूजा सिंह के नाम से फर्जी फर्म पीएस ट्रेडर्स फर्म बनाकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराकर बिलों के आधार पर काफी पैसा कमाया।
ये हुई बरामदगी
पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से तीन लैपटॉप, एक बैग में 2.30 लाख रुपये कैश, कई कंपनियों के 24 सिम, 70 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रतियां, दो आधार व दो आधार प्रतियां, छह बिजली बिल, तीन ऑनरशिप डिटेल प्रति, एक पैन, 6 एटीएम कार्ड, एक चेकबुक, तीन पासबुक, 8 मोबाइल फोन एण्ड्रॉयड, 4 डायरी के पन्ने, डब्बे में दो अंगूठी पीली धातु सफेद नग जड़ा, एक अदद चेन पीली धातु, महिंद्रा कार बिना नंबर की बरामद हुई है।
जीएसटी चोरी कर पूरे करते थे शौक
पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में सोना उर्फ आशीष गैंगलीडर है। यह लोग फर्जी फर्में बना कर उनके जरिए जीएसटी की बड़ी रकम चोरी करते थे और फिर पैसा आपस में बांट कर उससे अपने महंगे शौक पूरे करते थे। आरोपी जीएसटी चोरी कर महंगी गाड़ियां, आभूषण, मोबाइल आदि खरीद कर अपने शौक करते थे। लोगों को जाल में फंसाकर उनके दस्तावेजों से फर्म बना करोड़ों के वारे-न्यारे करते थे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें