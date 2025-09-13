बिना स्टैंड की साइकिल से बच्चों को पढ़ाने जाते थे फिजिक्सवाला के संस्थापक, पुरानी कोचिंग पहुंचकर हुए भावुक

फिजिक्सवाला के संस्थापक अलख पांडेय जब फिजिक्स पढ़ाने की शुरूआत की थी। तब वह खुद 12वीं कक्षा के छात्र थे। भावुक होकर बनाया गया वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, जिसका कैप्शन लिखा, मैं यहीं पढ़ाता था। इस वीडियो को अब तक साढ़े आठ लाख से अधिक लोग लाइक कर चुके हैं।

देश के प्रसिद्ध एजुकेटर और 'फिजिक्सवाला' के संस्थापक अलख पांडेय पिछले दिनों अपनी जन्मभूमि प्रयागराज में थे। इस दौरान उनकी काफी व्यस्तता रही पर वह समय निकाल कर अपनी उस कोचिंग भी पहुंचे, जहां से उन्होंने फिजिक्स पढ़ाने की शुरूआत की थी। तब वह खुद 12वीं कक्षा के छात्र थे। भावुक होकर बनाया गया वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, जिसका कैप्शन लिखा- मैं यहीं पढ़ाता था। इस वीडियो को अब तक साढ़े आठ लाख से अधिक लोग लाइक कर चुके हैं। पांच हजार से अधिक लोगों ने इस वीडियो पर कमेंट किया है तो लाखों लोगों ने इसे शेयर किया है।

शिक्षक दिवस से पूर्व प्रयागराज आए अखल पांडेय ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा में पीडब्ल्यू के नवीनतम शैक्षणिक नवाचार पाई एआई बॉक्स को लांच कर स्कूल को इस बॉक्स समेत अन्य कई संसाधन भेंट किए थे। इस दौरान उन्होंने यहां की छात्रों के साथ पंक्ति में नीचे बैठकर भोजन किया था। भोजन करते वक्त वह अपने उसी अंदाज में नजर आए थे, जिस अंदाज के लिए वह बच्चों के बीच लोकप्रिय हैं