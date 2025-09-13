founder of Physicswala used to go to teach children on a bicycle without a stand बिना स्टैंड की साइकिल से बच्चों को पढ़ाने जाते थे फिजिक्सवाला के संस्थापक, पुरानी कोचिंग पहुंचकर हुए भावुक, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बिना स्टैंड की साइकिल से बच्चों को पढ़ाने जाते थे फिजिक्सवाला के संस्थापक, पुरानी कोचिंग पहुंचकर हुए भावुक

फिजिक्सवाला के संस्थापक अलख पांडेय जब फिजिक्स पढ़ाने की शुरूआत की थी। तब वह खुद 12वीं कक्षा के छात्र थे। भावुक होकर बनाया गया वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, जिसका कैप्शन लिखा, मैं यहीं पढ़ाता था। इस वीडियो को अब तक साढ़े आठ लाख से अधिक लोग लाइक कर चुके हैं।

Pawan Kumar Sharma संयोग मिश्र, प्रयागराजSat, 13 Sep 2025 06:20 PM
देश के प्रसिद्ध एजुकेटर और 'फिजिक्सवाला' के संस्थापक अलख पांडेय पिछले दिनों अपनी जन्मभूमि प्रयागराज में थे। इस दौरान उनकी काफी व्यस्तता रही पर वह समय निकाल कर अपनी उस कोचिंग भी पहुंचे, जहां से उन्होंने फिजिक्स पढ़ाने की शुरूआत की थी। तब वह खुद 12वीं कक्षा के छात्र थे। भावुक होकर बनाया गया वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, जिसका कैप्शन लिखा- मैं यहीं पढ़ाता था। इस वीडियो को अब तक साढ़े आठ लाख से अधिक लोग लाइक कर चुके हैं। पांच हजार से अधिक लोगों ने इस वीडियो पर कमेंट किया है तो लाखों लोगों ने इसे शेयर किया है।

शिक्षक दिवस से पूर्व प्रयागराज आए अखल पांडेय ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा में पीडब्ल्यू के नवीनतम शैक्षणिक नवाचार पाई एआई बॉक्स को लांच कर स्कूल को इस बॉक्स समेत अन्य कई संसाधन भेंट किए थे। इस दौरान उन्होंने यहां की छात्रों के साथ पंक्ति में नीचे बैठकर भोजन किया था। भोजन करते वक्त वह अपने उसी अंदाज में नजर आए थे, जिस अंदाज के लिए वह बच्चों के बीच लोकप्रिय हैं

लूकरगंज स्थित अपनी ब्राइट कोचिंग के वीडियो में अलख भावुक होकर कहते हैं, ‘आज से 15 साल पहले फिजिक्सवाला इस क्लासरूम में शुरू हुआ था। मैं साइकिल से आया था इस कोचिंग में पढ़ाने और उसमें स्टैंड नहीं होता था, उस वक्त मैं खुद क्लास 12 में था। लोग कहानी सुनते हैं तो कहते हैं कि बड़ा संघर्ष था जीवन में लेकिन मैं कहता हूं कि अगर वो अलख पांडेय नहीं होता तो यह अलख पांडेय नहीं होता।’उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा-‘अगर आज तुम्हें चीजें नहीं मिल रही हैं तो हौसला रखो, पेशेंस रखो। बड़ा सपना देखो और उसके लिए इतनी मेहनत करो इतनी मेहनत करो कि एक दिन लोगों के लिए तुमसे मिलना ही सपना बन जाए।’ अलख देशभर में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। लेकिन उनकी जड़ें आज भी प्रयागराज की उन्हीं गलियों और उन्हीं पुरानी कोचिंग क्लासों में हैं।

