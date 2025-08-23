Fortuner and e rickshaw collide head on in Pilibhit four dead यूपी में दर्दनाक हादसा, हरिद्वार हाईवे पर फॉर्च्यूनर और ई-रिक्शा की आमने-सामने टक्कर, पांच की मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पीलीभीत में शनिवार को सवारियों से भरे ई रिक्शा और फॉर्च्यूनर कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। जबकी कई अन्य घायल हो गये। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, पीलीभीतSat, 23 Aug 2025 05:08 PM
यूपी के पीलीभीत से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां शनिवार दोपहर में सवारियों से भरे ई रिक्शा और फॉर्च्यूनर कार में आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में महिला और दो बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा कर इलाज कराया।

शनिवार को बाद अमरिया की तरफ से आ रही फॉर्च्यूनर कार और पीलीभीत की तरफ से जा रहे ई रिक्शा की जहानाबाद क्षेत्र के बिसेन में आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि ई रिक्शा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में ई रिक्शा ड्राइवर 30 वर्षीय चालक विजय और चालीस वर्षीय राजदा के आलावा सात सात के मासूम हमजा और एक अज्ञात बच्चे की मौत हो गई।

अन्य घायलों को पुलिस सीएचसी लेकर आई और उपचार कराया जा रहा है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक मुस्कान, फरीदा पत्नी फरजान समेत अन्य को इलाज के लिए सीएचसी से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इस्पेक्टर के मुताबिक घायल कों उपचार दिलाया जा रहा है। कार को भी कब्जे में लिया गया है।

उधर, मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर शनिवार सुबह 5.40 बजे खड़े ट्रेलर से इनोवा गाड़ी की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में संपूर्णानंद संस्कृत विवि के पूर्व वीसी प्रो. हरेराम त्रिपाठी और उनकी पत्नी की मौत हो गई। जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकलवाया और जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं घायल चालक को सीएचसी दोहरीघाट पहुंचाया, जहां से स्थिति गंभीर देख चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

