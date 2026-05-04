मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व प्रधान को गोलियों से छलनी किया, बदमाशों ने 4 गोली मारीं

कौशांबी में मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व प्रधान को बेखौफ बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया। उनको करीब चार गोलियां लगी हैं। एसआरएन प्रयागराज में स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। घटना की कोई ठोस वजह खुलकर सामने नहीं आई है।

कौशांबी के चायल में संदीपन घाट थाना क्षेत्र के आलमचंद गांव में सोमवार की भोर मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व प्रधान को बेखौफ बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया। उनको करीब चार गोलियां लगी हैं। एसआरएन प्रयागराज में स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। घटना की कोई ठोस वजह फिलहाल खुलकर सामने नहीं आई है। सनसनीखेज वारदात का अनावरण करने के लिए एसपी ने तीन टीमों का गठन किया है। आलमचंद निवासी 50 वर्षीय मनोज कुमार वर्ष 2010 से 2015 तक गांव के प्रधान रह चुके हैं।

मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व प्रधान पर फायरिंग, 4 गोली लगीं सोमवार की सुबह वो मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे। स्थानीय गांव स्थित महेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज के पीछे महुआरी बाग रोड पर अचानक आए बाइक सवार तीन नकाबपोश बदमाशों ने उनके ऊपर 315 बोर के तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। सिर, पैर, पेट समेत शरीर में चार गोली लगते ही पूर्व प्रधान खून से लथपथ होकर गिर पड़े।गोलियों की तड़तड़ाहट सुन ग्रामीणों के बीच दहशत फैल गई। लोग अपने-अपने घरों में दुबक गए। साहस जुटाकर मौके पर पहुंचे कुछ लोगों ने पुलिस और परिजनों को सूचना दी। परिवार वाले पुलिस के साथ आनन-फानन एंबुलेंस बुलाकर जख्मी पूर्व प्रधान को मूरतगंज पीएचसी ले गए। वहां से प्राथमिक इलाज के बाद हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने एसआरएन प्रयागराज रेफर कर दिया।

फायरिंग की वजह का अभी तक खुलासा नहीं सनसनीखेज वारदात की जानकारी मिलने के बाद एसपी सत्यनारायण प्रजापत एवं डीएसपी चायल अभिषेक सिंह ने फील्ड यूनिट के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य संकलित कराए। एसपी के मुताबिक परिवार वालों तथा ग्रामीणों से की गई पूछताछ में फिलहाल घटना का कोई स्पष्ट कारण नहीं पता चल सका है। वहीं,अहले सुबह हुई घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।