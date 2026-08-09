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धर्मांतरण के लिए फंडिंग कराता था पूर्व कुलपति, लखनऊ से प्रयागराज तक बिछाया ब्रेन वॉश का जाल

By Ajay Singh
वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
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प्रयागराज के एक विश्वविद्यालय का यह पूर्व कुलपति जेल भी जा चुका है। उस पर 25 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसने अपने कई एजेंट बनाए हैं। ये एजेंट गरीब लोगों को किसी तरह प्रार्थनासभा में लाते थे। फिर पूर्व कुलपति उनका ब्रेन वॉश करता था। वह धर्मांतरण के लिए फंडिंग भी कराता था। 

former vice chancellor used to provide funding for religious conversions spread a web of brainwashing
धर्मांतरण के लिए फंडिंग कराता था पूर्व कुलपति, लखनऊ से प्रयागराज तक बिछाया ब्रेन वॉश का जाल

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के एक विश्वविद्यालय का पूर्व कुलपति धर्मांतरण के लिए फंडिंग कराता था। उसने फंडिंग के बल मोहनलालगंज से लेकर नैनी और प्रयागराज में अकूत संपत्ति बनाई। धर्मांतरण, गबन, जानलेवा हमला समेत 25 से ज्यादा मुकदमे उसके खिलाफ विभिन्न थानों और जिलों में दर्ज हैं। कई साल पहले जेल भी गया था। अब वह बाहर है। मोहनलालगंज, नगराम, गोसाईंगंज और शहर के अन्य इलाकों में चल रहे धर्मांतरण गिरोह में उसने अपने तमाम एजेंट तैयार कर रखे थे। इन एजेंट का काम सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्रार्थनासभा में बुलाना था। प्रार्थनासभा में आए लोगों का ब्रेन वॉश पूर्व कुलपति करता था।

मामला तूल पकड़ा तो एजेंसियां भी खंगाल रही पूर्व कुलपति का नेटवर्क

हाल ही में धर्मांतरण का मामला जब तूल पकड़ा तो पुलिस से लेकर खुफिया एजेंसियां तक सक्रिय हो गई। पुलिस ने बीते दिनों डेनियल उर्फ सुब्रमण्यम समेत सात लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद एजेंसियां और पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों का ब्योरा खंगाल रही हैं। पुलिस को सुब्रमण्यम के पास से मिले मोबाइल और दस्तावेजों से कई अहम जानकारियां मिली हैं। जल्द गिरोह के संबंध में कई और पड़े खुलासे होने की चर्चा है।

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पूर्व कुलपति से जुड़ा था सेना का सेवानिवृत्त कर्मी, बदला धर्म

सेना से एक सेवानिवृत्त कर्मी भी पूर्व कुलपति और उसके गिरोह से जुड़ा था। सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी ने वर्ष 2000 में गांव में जमीन खरीदकर चर्चनुमा सभा स्थल बनावाया। मिजोरम की ईसाई संस्था से संबद्ध कर लिया। इसके बाद यहाँ पर मिजोरम चढ़ीगढ़ के लोग आकर रुककर इलाके में लोगो को जोड़ने का काम शुरू कर दिया। आठ साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। इसके बाद अन्य एजेंट सभा स्थल का काम देखने लगे।

फंडिंग, अंतरधार्मिक विवाह और मुंबई कनेक्शन

स्थानीय लोगों के मुताबिक एक पूर्व अधिकारी ने कुछ साल पहले अपने बेटे का विवाह ईसाई धर्म की युवती से कराया था। सूत्रों की मानें तो इस पूरे तंत्र को चलाने और धर्म परिवर्तन की गतिविधियों को गति देने के लिए बाकायदा फंडिंग की जा रही है।

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मौलाना समेत पांच पर धर्म परिवर्तन को दबाव का केस

वहीं हरदोई के शाहाबाद में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव और मारपीट के आरोप में पुलिस ने मौलाना, उसके तीन लड़कों समेत पांच पर मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित रिटायर फौजी की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई की। पाली थाना क्षेत्र के ग्राम भगवंतपुर निवासी रिटायर फौजी राजेश्वर प्रसाद शुक्रवार को शाहाबाद कोतवाली पहुंचे और पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर दिया। आरोप है वह ग्राम नरहाई स्थित मजार पर बैठने वाले मौलाना अनवर के पास समस्या लेकर गए थे। मौलाना ने उनकी समस्या का हमेशा के लिए समाधान करने की बात कहते हुए कथित रूप से उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा। पीड़ित के मुताबिक इसी बात को लेकर उनके और मौलाना के बीच विवाद हो गया।

आरोप है कि विवाद बढ़ने पर मौलाना ने अपने लड़कों कमरुद्दीन, चांद मियां, सरफराज और भिम्मा की पत्नी के साथ मिलकर रिटायर फौजी के साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को पूरी जानकारी देते हुए आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर शनिवार को मौलाना और उसके लड़कों के खिलाफ धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने तथा मारपीट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले में सभी आरोपितों को हिरासत में लिया है। प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार राय ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मौलाना अनवर समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी आरोपितों को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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