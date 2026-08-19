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यूपी के पूर्व MLC कमलेश पाठक समेत 10 को उम्रकैद, वकील और उनकी बहन की औरैया में हुई थी हत्या

By Ajay Singh
संवाददाता, औरैया
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अदालत ने  पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत सभी 10 आरोपियों को उम्रकैद की सजा और 50 50 हजार का जुर्माना लगाया है। मामले में एक नाबालिग आरोपित भी था जिसके केस को Juvenile Justice Board में ट्रांसफर कर दिया गया है। अदालत में करीब छह साल तक चली सुनवाई के बाद फैसला आया।

former up mlc kamlesh pathak and 10 others sentenced to life imprisonment for double murder
यूपी के पूर्व MLC कमलेश पाठक समेत 10 को डबल मर्डर में उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के औरैया में छह साल पहले हुए बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में बुधवार को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत 10 आरोपितों को दोषी करार दिया। अदालत ने कमलेश पाठक समेत सभी 10 आरोपियों को उम्रकैद की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में एक नाबालिग आरोपित भी था जिसके केस को किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) में ट्रांसफर कर दिया गया है।

15 मार्च 2020 को औरैया के नरायनपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में गोलीबारी हुई थी। इसमें अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा की हत्या कर दी गई थी। अदालत में करीब छह साल तक चली सुनवाई के बाद फैसला आया। पूर्व एमएलसी के लिए सजा के ऐलान से उनके समर्थक सन्न रह गए हैं। विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में दोहरे हत्याकांड और उससे जुड़े मामलों की सुनवाई एक साथ चल रही थी। अभियोजन की ओर से 32 गवाह पेश किए गए थे, जबकि बचाव पक्ष ने सफाई साक्ष्य में 39 गवाहों को अदालत में पेश किया था। बुधवार को फैसले को लेकर न्यायालय परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

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अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा की हत्या के मामले में छह साल की सुनवाई के बाद पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत 10 आरोपितों को अदालत ने बुधवार को दोषी घोषित कर दिया। इस मामले के एक नाबालिग आरोपित का मुकदमा किशोर न्यायालय में अलग से विचाराधीन है।

अदालत ने इन्हें कर दिया बरी

वहीं, पुलिस की ओर से दर्ज कराए गए प्राणघातक हमले के मुकदमे में सत्येंद्र मिश्रा उर्फ डब्बू, राजेंद्र कुमार बाजपेई, रामचंद्र मिश्रा, आलोक चतुर्वेदी, शुभम दुबे और हरगोविंद उर्फ गुड्डू को अदालत ने बरी कर दिया। इस मुकदमे में आरोपित रहे रवि चतुर्वेदी की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।

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घटना 15 मार्च 2020 की है। शहर के नरायनपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में दिनदहाड़े हुई गोलीबारी में अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा की जान चली गई थी। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ हत्या, पुलिस पर प्राणघातक हमला और आर्म्स एक्ट से जुड़े मुकदमे दर्ज किए गए थे। मामले में पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत कई आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तभी से यह मामला औरैया के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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