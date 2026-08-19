यूपी के पूर्व MLC कमलेश पाठक समेत 10 को उम्रकैद, वकील और उनकी बहन की औरैया में हुई थी हत्या

अदालत ने पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत सभी 10 आरोपियों को उम्रकैद की सजा और 50 50 हजार का जुर्माना लगाया है। मामले में एक नाबालिग आरोपित भी था जिसके केस को Juvenile Justice Board में ट्रांसफर कर दिया गया है। अदालत में करीब छह साल तक चली सुनवाई के बाद फैसला आया।

उत्तर प्रदेश के औरैया में छह साल पहले हुए बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में बुधवार को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत 10 आरोपितों को दोषी करार दिया। अदालत ने कमलेश पाठक समेत सभी 10 आरोपियों को उम्रकैद की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में एक नाबालिग आरोपित भी था जिसके केस को किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) में ट्रांसफर कर दिया गया है।

15 मार्च 2020 को औरैया के नरायनपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में गोलीबारी हुई थी। इसमें अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा की हत्या कर दी गई थी। अदालत में करीब छह साल तक चली सुनवाई के बाद फैसला आया। पूर्व एमएलसी के लिए सजा के ऐलान से उनके समर्थक सन्न रह गए हैं। विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में दोहरे हत्याकांड और उससे जुड़े मामलों की सुनवाई एक साथ चल रही थी। अभियोजन की ओर से 32 गवाह पेश किए गए थे, जबकि बचाव पक्ष ने सफाई साक्ष्य में 39 गवाहों को अदालत में पेश किया था। बुधवार को फैसले को लेकर न्यायालय परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा की हत्या के मामले में छह साल की सुनवाई के बाद पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत 10 आरोपितों को अदालत ने बुधवार को दोषी घोषित कर दिया। इस मामले के एक नाबालिग आरोपित का मुकदमा किशोर न्यायालय में अलग से विचाराधीन है।

अदालत ने इन्हें कर दिया बरी वहीं, पुलिस की ओर से दर्ज कराए गए प्राणघातक हमले के मुकदमे में सत्येंद्र मिश्रा उर्फ डब्बू, राजेंद्र कुमार बाजपेई, रामचंद्र मिश्रा, आलोक चतुर्वेदी, शुभम दुबे और हरगोविंद उर्फ गुड्डू को अदालत ने बरी कर दिया। इस मुकदमे में आरोपित रहे रवि चतुर्वेदी की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।