यूपी के पूर्व विधायक का उत्तराखंड में निधन, समर्थकों में शोक की लहर

संक्षेप: कमलेश शुक्ला मूल रूप से देवरिया जिले के भेड़ी शुक्ल गांव के निवासी थे। उन्होंने उत्तराखंड के रुद्रपुर को अपनी कर्मभूमि बनाया। साल- 2017 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर रामपुर कारखाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और विजयी रहे। विधायक रहते हुए उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्य कराए।

उत्तर प्रदेश में जिला देवरिया के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक कमलेश शुक्ला का शनिवार को निधन हो गया। वह लंबे समय से अस्वस्थ थे और रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। शनिवार दोपहर करीब दो बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। वह 75 वर्ष के थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही देवरिया, रुद्रपुर सहित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शोक की लहर दौड़ गई। उनका अंतिम संस्कार रविवार को हरिद्वार में किया जाएगा।

कमलेश शुक्ला मूल रूप से देवरिया जिले के भेड़ी शुक्ल गांव के निवासी थे। उन्होंने उत्तराखंड के रुद्रपुर को अपनी कर्मभूमि बनाया। वर्ष 2017 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर रामपुर कारखाना (जिला देवरिया) विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और विजयी रहे। विधायक रहते हुए उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्य कराए। शुक्ला उत्तर प्रदेश राइस मिलर्स संगठन के कई बार अध्यक्ष रहे और अखिल भारतीय राइस मिलर्स संगठन के उपाध्यक्ष पद पर भी रहे। इसके अलावा वह उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के संयोजक रहे।

गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर की कार्य समिति के सदस्य रहते हुए शुक्ला ने विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए। उनके परिवार में तीन पुत्र और एक पुत्री है। ज्येष्ठ पुत्र संजीव शुक्ला यूपी के देवरिया में भाजपा नेता हैं, जबकि मंझले पुत्र राजीव शुक्ला और कनिष्ठ पुत्र अनूप शुक्ला रुद्रपुर में किच्छा रोड स्थित शुक्ला फार्म में रहते हैं।