कफ सिरप कांड में सपा के पूर्व विधायक का भी नाम जुड़ा, ईडी को फर्जी कंपनियों में लेनदेन के सबूत मिले

संक्षेप: कफ सिरप कांड में भाजपा को सपा पर हमले का नया हथियार मिल गया है। ईडी को सपा के पूर्व विधायक का कनेक्शन इस कांड में मिल गया है। पूर्व विधायक ने भी फर्जी कंपनियों में लेनदेन की है। इन पर भी सिरप सप्लाई में काफी रकम लगाने और साथ देने का आरोप है।

कफ सिरप की तस्करी के मामले में जौनपुर की शाहगंज सीट से पूर्व सपा विधायक का नाम भी जुड़ गया है। ईडी को फर्जी दस्तावेजों से खोली गई दवा कम्पनियों में इनका भी लेन-देन मिला है। इस आधार पर ही ईडी इन पूर्व विधायक के खिलाफ कई तथ्य जुटा रही है। दावा किया जा रहा है कि इन्होंने भी सिरप की सप्लाई में रकम लगाई थी। ईडी जल्दी ही पूछताछ करने के लिए इन्हें नोटिस भेजेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कफ सिरप की तस्करी में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, अमित टाटा और शुभम जायसवाल की दवा कम्पनियों के बारे में लगातार नई जानकारियां मिल रही है। इसी कड़ी में ईडी को जौनपुर के इन विधायक का नाम पता चला। इनसे बड़े पैमाने पर लेन-देन निकला है। अभी यह नहीं पता चला है कि यह रकम किस लिए ली गई है। इन्होंने कोडीन युक्त सिरप की सप्लाई की या इनके साथ कमीशन के तौर पर रकम लगाई। ईडी सूत्रों के मुताबिक काल डिटेल, खातों के लेन-देन के अलावा कुछ और तथ्य पता किए जा रहे हैं। इनका पूरा ब्योरा मिलते ही पूर्व सपा विधायक को नोटिस भेजी जाएगी।

आलोक व अमित से भी पूछताछ होगी ईडी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह व अमित टाटा से भी इन पूर्व विधायक के बारे में पूछताछ करेगी। इस विधायक के बारे में ईडी ने जौनपुर में भी काफी पड़ताल कराई है। इनकी सम्पत्ति का ब्योरा पता करने के साथ ही बीते एक साल में इनके लेन-देन का ब्योरा भी जुटाया जा रहा है। यह भी देखा जा रहा है कि इस पूर्व विधायक का पूर्वांचल के किन बड़े नेता व बाहुबलियों से सम्पर्क रहा है।