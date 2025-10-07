जेल से रिहा होने के बाद समर्थकों से मिलकर भावुक हुए पूर्व सपा MLA रामेश्वर, बोले- झूठे आरोपों ने…

तीन साल से अधिक समय तक जेल में रहे पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव को अदालत से जमानत मिलने के बाद 26 सितंबर को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उन्होंने समर्थकों से मुलाकात की, जहां उनका फूल-मालाओं और नारे लगाकर स्वागत किया गया, जिससे वे भावुक होकर रो पड़े।

सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव तीन साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद अदालत से जमानत मिलने पर 26 सितंबर को रिहा हुए। हालांकि, रिहाई के बाद वे मंगलवार को अपने समर्थकों से मिले। एटा जिले के जैथरा में समर्थकों ने उनका फूल-मालाओं से स्वागत किया और नारे लगाए, जिससे वे भावुक होकर रो पड़े।

एटा जिले की अलीगंज विधानसभा सीट का तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके रामेश्वर सिंह यादव को तीन साल, तीन महीने और 14 दिन बाद जेल से रिहाई मिली। एक जनसभा के दौरान ह जेल में बिताए अनुभवों को साझा किया और मंच पर रो पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा, "इन कष्टों और झूठे आरोपों ने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा है।" कार्यकर्ताओं को संबोंधित करते हुए उन्होंने कहा कि 75 वर्ष की उम्र में उन्हें बलात्कार जैसे मुकदमों में जेल भेजा गया। जबकि वह उन महिलाओं को जानते तक नहीं थे।

पूर्व विधायक ने कहा कि 26 सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिलने पर उनकी रिहाई को गोपनीय रखा गया था। उन्होंने दावा किया कि अगर इसकी खबर लीक हो जाती तो उन्हें और उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव को जेल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं मिलती। दरअसल, जुगेंद्र सिंह यादव को 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया गया था। जबकि रामेश्वर सिंह को नौ जून 2022 को अलीगंज गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद रामेश्वर सिंह यादव को अलीगढ़ जेल भेज दिया गया था।