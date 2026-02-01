Hindustan Hindi News
सपा के पूर्व विधायक मनबोध प्रसाद समेत 18 पर छेड़खानी और लूट का मुकदमा; जानें मामला

संक्षेप:

देवरिया के सलेमपुर में सपा के पूर्व विधायक मनबोध प्रसाद समेत 18 लोगों पर लूट, छेड़खानी, हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर हुई। पीड़िता ने 16 नवंबर 2025 की घटना का आरोप लगाया है। पुलिस जांच कर रही है।

Feb 01, 2026 01:18 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, देवरिया
देवरिया जिले के सलेमपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनबोध प्रसाद समेत 18 लोगों के खिलाफ सलेमपुर कोतवाली पुलिस ने लूट, छेड़खानी, हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई है। पुलिस के अनुसार मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। वहीं, पूर्व विधायक के पक्ष का कहना है कि इस विवाद में पहले ही केस दर्ज हो चुका है और दूसरे पक्ष के आरोपी जेल भी जा चुके हैं।

सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि 16 नवंबर 2025 की रात कुछ लोग एकजुट होकर उसके घर पहुंचे। आरोप है कि हमलावरों के पास लोहे की रॉड, धारदार हथियार और अवैध पिस्टल थी। उन्होंने घर में घुसकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के मुताबिक, आरोपियों की पिटाई से एक युवक गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान आरोपियों ने उसके साथ छेड़खानी की और मंगलसूत्र खींचकर ले गए।

पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद उसने पुलिस को तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वह न्यायालय पहुंची और न्यायालय के आदेश पर अब कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर में पूर्व विधायक मनबोध प्रसाद, उनके बेटे मुकुट मणि, विजय बहादुर, अमन, सूरजभान, रीतू, रितेश, अश्वनी, विमलावती देवी, धानपति देवी, रणविजय, अमरावती देवी, अर्चना देवी सहित पांच अज्ञात को आरोपी बनाया गया है।

कोतवाली प्रभारी महेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, मामले को लेकर दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति बनी हुई है।