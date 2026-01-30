सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से झटका, गैंगस्टर कार्रवाई रद्द करने की याचिका खारिज

संक्षेप: समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सपा नेता इरफान सोलंकी की गैंगस्टर की तहत दर्ज मुकदमे की पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग में दायर याचिका खारिज कर दी है।

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर की सीसामाऊ सीट के सपा पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की कार्रवाई रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज़ कर दी है। इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है।

यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत 12 जनवरी को इस पर बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। कानपुर के इरफान सोलंकी पर जमीन कब्जाने सहित कई मुकदमे दर्ज़ हैं। जिससे उसके खिलाफ जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट से जारी सम्मन सहित पूरी कार्रवाई रद्द करने की मांग में इरफान सोलंकी ने याचिका की थी। इरफान के वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह का कहना था कि याची निर्दोष है। राजनीतिक रंजिश में उसे फंसाया गया है। गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करते समय उसके प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।