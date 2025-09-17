पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी का बड़ा दावा, 2027 में पत्नी और मैं साथ-साथ चुनाव लड़ेंगे

कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक रहे इरफान सोलंकी बुधवार को कानपुर में पेशी के लिए पहुंचे। इस दौरान बड़ा दावा किया। कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वह और उनकी पत्नी साथ-साथ चुनाव लड़ेंगे। कहा कि एक सांसदी और एक विधायकी का चुनाव लड़ेगा।

कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे और मौजूदा सपा विधायक नसीम सोलंकी के पति इरफान सोलंकी बुधवार को बड़ा दावा किया। पेशी पर आए इरफान सोलंकी ने कहा कि उनकी पत्नी और वो अगला चुनाव साथ-साथ लड़ेंगे। सीसामऊ उपचुनाव में इरफान की पत्नी नसीम की जीत के बाद यह पहला मौका था जब इरफान कानपुर कोर्ट में पेशी के लिए आए थे।

इरफान ने पेशी के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगले चुनाव में वह पत्नी नसीमा के साथ चुनाव लड़ेंगे। एक सांसदी का चुनाव लड़ेगा और एक विधायकी का चुनाव। इरफान ने भरोसा जताया कि उन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह 2027 के चुनाव में हम दोनों (पति-पत्नी) साथ मिलकर मैदान में उतरेंगे। चिंता मत करो, अल्लाह पर मुझे पूरा भरोसा है।

क्या बेटे से नहीं मिल सकता पेशी पर ले जाते समय जब इरफान ने अपने बेटे से मिलने की कोशिश की तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। उनके हाथ पकड़ने को लेकर पुलिसकर्मियों से झड़प हुई। इस पर पूर्व विधायक बोले-मेरा बेटा है...क्या मैं मिल नहीं सकता। जिसके बाद पुलिस ने फिर नहीं रोका।

गैंगस्टर में आरोप तय वहीं, गैंगस्टर के आरोप में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी समेत सात आरोपियों पर विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए सेशन कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। अब इरफान पर गैंगस्टर का मुकदमा चलाया जाएगा। 30 सितंबर को पहली सुनवाई होगी। इसके साथ ही निचली कोर्ट में लंबित एक मामले में भी इरफान समेत तीन की पेशी हुई। यह मामला विधानसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति जनसभा करने से जुड़ा है।

दीवानी न्यायालय परिसर में बुधवार को इरफान सोलंकी को कड़ी सुरक्षा में महराजगंज जेल से लाया गया। उनके भाई रिजवान और इजरायल आटेवाला को जिला कारागार से लाकर पेश किया गया। अन्य आरोपी शौकत पहलवान, मुरसलीन उर्फ भोलू, मो. शरीफ, अज्जन उर्फ एजाज भी कोर्ट में पेश हुए। ये चारों जमानत पर हैं। विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट में अभियोजन द्वारा तैयार आरोप पत्र पढ़कर सुनाया गया जिस पर इरफान के अधिवक्ता की ओर से विरोध करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात कही गई। आरोप तय होने के बाद विशेष न्यायाधीश ने 30 सितंबर की तारीख तय कर दी।

इरफान के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि एमपीएमएलए लोअर कोर्ट में इरफान सोलंकी, सऊद कालिया और भोलू के खिलाफ एक मुकदमा विचाराधीन है। वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान अनवरगंज पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी जिसमें आरोप था कि बिना अनुमति इरफान ने जनसभा की जिसमें 15-20 लोग मौजूद थे।

एक वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने यह केस दर्ज किया था। उन्होंने डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र देने की गुहार कोर्ट से लगाई और दस्तावेजों की प्रतियां मांगीं। अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में भी कोर्ट ने 30 सितंबर की तारीख सुनवाई के लिए तय की है।