Hindi NewsUP Newsformer SP MLA had built mausoleum to seize police station land but police demolished with bulldozer
थाने की जमीन कब्जाने के लिए सपा के पूर्व विधायक ने बनवाई थी मजार, पुलिस ने बुलडोजर से तुड़वाया

Mon, 1 Dec 2025 10:53 PMDinesh Rathour सादुल्लाहनगर (बलरामपुर)
यूपी के बलरामपुर में सपा के पूर्व विधायक द्वारा कब्जे की नियत से सादुल्लाहनगर थाने में बनवाई गई मजार को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस ने बुलडोजर चलवाकर तरीके से बनाई गई मजार को ध्वस्त कर दिया। मजार का मलबा तालाब में फिंकवा दिया। इस दौरान आवागमन भी पूरी तरह से बंद किया गया था। थाने के अंदर हुई पुलिस की इस कार्रवाई को देखने के लिए लोग छतों पर डटे रहे। एएसपी ने बताया कि थाना परिसर में सरकारी जमीन कब्जाने की नियत से तत्तकालीन सपा विधायक व प्रदेश के टॉपटेन भू माफिया आरिफ अनवर हाशमी की ओर से शहीदे मिल्लते अब्दुल कुद्दूस शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मजार बनवाई थी।

यह मजार वर्ष 2013 में थाना परिसर के अंदर गाटा संख्या 696 रकबा दो एकड़ में बनाई गई थी। इस मामले को लेकर न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया था। इस मामले में एसडीएम उतरौला ने 19 मार्च 2024 को मजार बनाम सरकार में आदेश दिया था कि इसे सादुल्लाहनगर की भूमि पर मजार के रूप में दर्ज किया गया है। इसके बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष सादुल्लाह नगर की ओर से थाने की भूमि पर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर मजार बनाने को लेकर पूर्व सपा विधायक उनके भाई मारूफ अनवर हाशमी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इसकी जांच कराई गई। इसमें थाना परिसर मे बनाई गई मजार अवैध पाई गई।

एएसपी ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर मजार को बुलडोजर से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। संपूर्ण मजरे को राजस्व टीम की ओर से तालाब में फेंक दिया गया है। बलरामपुर एएसपी विशाल पांडेय का कहना है कि सादुल्लाहनगर थाने के अंदर बनी मजार जांच में अवैध पाए जाने पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। मलबे को तालाब में डलवा दिया गया है। यह मजार पूर्व सपा विधायक की ओर से जमीन हड़पने के लिए बनवाई गई थी।

