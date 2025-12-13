Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsFormer SP MLA Deepnarayan Yadav property worth Rs 21 crore attached
पूर्व सपा विधायक पर गैंगस्टर-डकैती केस में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने कुर्क की 21 करोड़ की संपत्ति

संक्षेप:

झांसी पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण यादव की करीब 21 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। गैंगस्टर और डकैती समेत कई गंभीर मामलों में नामजद और लंबे समय से फरार पूर्व विधायक पर शिकंजा कसते हुए यह कार्रवाई की गई है।

Dec 13, 2025 08:16 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, झांसी
समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण यादव की करीब 21 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शनिवार को प्रशासन ने कुर्क कर ली। गैंगस्टर एक्ट, डकैती और मारपीट समेत कई गंभीर मामलों में नामजद पूर्व विधायक लंबे समय से फरार चल रहे हैं। उनके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।

मोंठ कोतवाली क्षेत्र में 21 नवंबर को हुई मारपीट और डकैती की घटना के बाद से गरौठा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव फरार हैं। इस मामले में पूर्व विधायक के साथ उनके तीन सहयोगियों को भी नामजद किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने अपराध से अर्जित संपत्तियां तैयार की हैं, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी शुरू की। डीएम कोर्ट से अपराध से अर्जित भूमि को कुर्क करने का आदेश मिलने के बाद शनिवार को सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मेडिकल कॉलेज के पीछे करगुवा मंदिर के पास स्थित दीपनारायण यादव की करीब 20 करोड़ 86 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को विधिवत कुर्क किया गया। कार्रवाई के दौरान मुनादी कराई गई और संपत्ति पर चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया।

उधर, लंबे समय से फरार चल रहे पूर्व विधायक ने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दाखिल कर रखी है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सरेंडर से पहले ही आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। सीओ सिटी ने बताया कि कुर्की की कार्रवाई नियमानुसार पूरी कर ली गई है और फरार पूर्व विधायक की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

पूर्व विधायक के करीबियों पर पुलिस कस रही शिकंजा

इससे पहले मोंठ पुलिस ने पूर्व विधायक के कई मामलों में जमानतदार मोंठ के पर्थरा गांव निवासी ऋषि यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने आरोपी ऋषि को जेल भेज दिया। थाना प्रभारी राजेश पाल सिंह के मुताबिक वांछित पूर्व विधायक दीपनारायण यादव एवं अनिल यादव उर्फ मामा की तलाश में टीम लगी है। छानबीन करने पर मालूम चला कि पूर्व विधायक को ऋषि यादव की ओर से मदद पहुंचाई जा रही है। ऋषि खाना समेत अन्य मदद पूर्व विधायक तक पहुंचा रहा है। वाहन पर बैठाकर चुपचाप उनको छोड़ आता है। थाने में चल रही गतिविधि की जानकारी भी पूर्व विधायक तक पहुंचाता है। एक दिसंबर को उसे नोटिस भेजकर इससे दूर रहने को कहा गया था। इसके बावजूद उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की।

मोंठ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूर्व विधायक की मदद करने वाले करीब 180 लोगों की एक सूची भी तैयार की है। इनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है। एसएसपी बीबी जीटीएस मूर्ति का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
