सपा के पूर्व विधायक की बढ़ीं मुश्किलें, छह लोगों के खिलाफ डकैती, छिनैती और रंगधारी में केस दर्ज

संक्षेप: झांसी में सपा के वरिष्ठ नेता व झांसी की गरौठा विधानसभा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उन पर जमीन कब्जाने, मारपीट, तमंचा अड़ाकर छिनैती, 20 लाख की रंगदारी का आरोप लगा है।

यूपी के झांसी में सपा के वरिष्ठ नेता व झांसी की गरौठा विधानसभा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उन पर जमीन कब्जाने, मारपीट, तमंचा अड़ाकर छिनैती, 20 लाख की रंगदारी का आरोप लगा है। जिस पर कोतवाली मोंठ थाना पुलिस ने पूर्व विधायक समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। गांव भुजौंद निवासी प्रेम सिंह पालीवाल की पुश्तैनी जमीन गांव बुढ़ावली के रहने वाले पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव के मून इंटरनेशनल स्कूल मोंठ के बगल में भाई और मां के नाम है।

उन्होंने आरोप लगाया कि मां-भाई से जमीन जबर्दस्ती लिखवा ली थी। लेकिन, पीड़ित ने अपने हिस्से की जमीन देने से इंकार कर दिया तो उन्हें बुलाकर मारपीट की गई। इसकी उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसका कोर्ट में विचाराधीन है। बीती 2 नवंबर को प्रेम सिंह बाजार जा रहे थे। तभी रास्ते में दीपनारायण यादव अपने साथी अनिल यादव उर्फ मामा व तीन-चर अज्ञात के साथ कार से उतरे और उन्हें घेरकर असलहा तान दिया। विरोध करने पर कालर पकड़कर चांटे जड़े। फिर मुकदमा वापस लेने की धमकी देने लगे।

उन्होंने जेब में रखे 32 हजार रुपए निकल लिए। जाते-जाते 20 लाख रुपए नगद न देने और स्कूल के बगल में जमीन की रजिस्ट्ररी उनके नाम न करने पर गोली मारकर हत्या की धमकी दी। इसके बाद पीड़ित दहशत में आ गए। बीती देर वह कोतवाली मोंठ थाने पहुंचे और थाना प्रभारी अखिलेश द्विवेदी को तहरीर दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी अजय श्रोत्रिय ने बताया कि पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव, अनिल यादव समेत तीन-चार अज्ञात के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

20 लाख की रंगदारी की मांग पीड़ित प्रेम सिंह पालीवाल ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव उनके साथी अनिल यादव उर्फ मामला व अन्य साथी लगातार स्कूल के बगल वाली जमीन की रजिस्ट्ररी करने और 20 लाख रुपए रंगदारी का दबाव बना रहे हैं। इसके लेकर कई बार गाली-गलौज कर चुके हैं। जिसमे वह काफी भयभीत हैं।

थाने जाने की नहीं पड़ रही थी हिम्मत पीड़ित ने बताया कि घटना के बाद वह और उनका परिवार दहशत में आ गया। उनकी थाने तक जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। बताया, पूर्व विधायक से लोग दहशत में रहते हैं। इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उन्होंने बताया कि अगर उन्हें कोई कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार यही लोग होंगे।

पहले भाई और मां से जमीन जबरन लिखवाई पीड़ित प्रेम सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी पुश्तैनी जमीन पूर्व विधायक के स्कूल के पास में है। उन्होंने उनके भाई व मां के हिस्से की जमीन को जबरन अपने नाम लिखवा लिया। गांव भुजौंद में उनके हिस्से की जमीन उन्होंने देने से इंकार कर दिया तो उन पर लगातार गोली मारकर हत्या की धमकी देने लगे।