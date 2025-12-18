27 दिनों से फरार सपा के पूर्व विधायक दीपनारायण का सरेंडर, रंगदारी और डकैती में दर्ज हैं 65 मुकदमे

27 दिनों से फरार सपा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने गुरुवार को पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उनके खिलाफ रंगदारी, डकैती और गैंगस्टर समेत 65 मुकदमे दर्ज हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र यादव की कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गांव भुजौंद निवासी प्रेम सिंह पालीवाल ने पिछले महीने 20 नवंबर को पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव, अखाड़ापुरा मोंठ निवासी अनिल यादव उर्फ मामा व अन्य तीन साथियों पर जबरन जमीन कब्जाने, रंगदारी और डकैती का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस दीपनारायण की तलाश कर रही थी।

25 हजार का इनाम घोषित होते ही 12 दिसंबर को अनिल ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। एक अन्य अशोक गोस्वामी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। पूर्व विधायक के गिरफ्त में न आने पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए 13 दिसंबर को उनकी करीब 22 करोड़ रुपये की संपति कुर्क कर दी थी। गुरुवार को वकील जाहिद मंसूरी और मनीष यादव ने सरेंडर की अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने तुरंत स्वीकार कर ली। इसके बाद दीपनारायण ने सरेंडर किया। वह मुंह पर मफलर बांधकर बाइक से पहुंचे थे। कचहरी के आसपास भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल को भनक तक नहीं लगी। सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद पूर्व विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।