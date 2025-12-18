Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsFormer SP MLA Deep Narayan has been on run for 27 days has surrendered the faces 65 cases related to extortion robbery
27 दिनों से फरार सपा के पूर्व विधायक दीपनारायण का सरेंडर, रंगदारी और डकैती में दर्ज हैं 65 मुकदमे

27 दिनों से फरार सपा के पूर्व विधायक दीपनारायण का सरेंडर, रंगदारी और डकैती में दर्ज हैं 65 मुकदमे

संक्षेप:

27 दिनों से फरार सपा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने गुरुवार को पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उनके खिलाफ रंगदारी, डकैती और गैंगस्टर समेत 65 मुकदमे दर्ज हैं।

Dec 18, 2025 08:47 pm ISTDinesh Rathour झांसी
27 दिनों से फरार सपा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने गुरुवार को पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उनके खिलाफ रंगदारी, डकैती और गैंगस्टर समेत 65 मुकदमे दर्ज हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र यादव की कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गांव भुजौंद निवासी प्रेम सिंह पालीवाल ने पिछले महीने 20 नवंबर को पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव, अखाड़ापुरा मोंठ निवासी अनिल यादव उर्फ मामा व अन्य तीन साथियों पर जबरन जमीन कब्जाने, रंगदारी और डकैती का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस दीपनारायण की तलाश कर रही थी।

25 हजार का इनाम घोषित होते ही 12 दिसंबर को अनिल ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। एक अन्य अशोक गोस्वामी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। पूर्व विधायक के गिरफ्त में न आने पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए 13 दिसंबर को उनकी करीब 22 करोड़ रुपये की संपति कुर्क कर दी थी। गुरुवार को वकील जाहिद मंसूरी और मनीष यादव ने सरेंडर की अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने तुरंत स्वीकार कर ली। इसके बाद दीपनारायण ने सरेंडर किया। वह मुंह पर मफलर बांधकर बाइक से पहुंचे थे। कचहरी के आसपास भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल को भनक तक नहीं लगी। सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद पूर्व विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
