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पूर्व सपा नेता नवाब सिंह और उसके भाई को आठ-आठ साल की सजा, गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, कन्नौज
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कन्नौज गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख और सपा नेता नवाब सिंह, उसके भाई नीलू यादव को आठ-आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

पूर्व सपा नेता नवाब सिंह और उसके भाई को आठ-आठ साल की सजा, गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

Kannauj News: नाबालिग से रेप, डकैती और गैंगस्टर एक्ट मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह और उसके छोटे भाई नीलू यादव को कोर्ट ने आठ-आठ साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों के ऊपर दस-दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा कोर्ट ने पीड़िता की बुआ पूजा तोमर को भी छह साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना लगाया। अपर सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रजनीश मोहन वर्मा ने यह फैसला सुनाया है।

शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सदर कोतवाली कपिल दुबे ने 27 सितंबर 2024 को गैंगस्टर के तहत मामला दर्ज कराया था। पुलिस की कड़ी पैरवी के चलते ही गैंग के इस खौफनाक गठजोड़ का पर्दाफाश हुआ। मुकदमें में बताया था कि पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने अपने भाई नीलू के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह तैयार किया था। यह पूरा मामला 11 अगस्त 2024 को प्रकाश में आया था, जब बुआ रात के अंधेरे में अपनी नाबालिग भतीजी को चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय ले गई थी। वहां गिरोह के सरगना नवाब सिंह यादव ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।

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मामले में पीड़िता की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने नवाब सिंह को मौके से ही अपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मुकदमा दर्ज कर नवाब सिंह यादव को जेल भेजा गया था। वहीं साक्ष्यों से छेड़छाड़ के मामले में नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव को भी जेल भेजा गया था। जबकि सह आरोपित बुआ को भी पुलिस ने जेल भेज दिया था। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनाए जाने के दौरान नवाब सिंह यादव बांदा जेल जबकि नीलू यादव कौशांबी जेल से बीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। जबकि सह आरोपी बुआ को कन्नौज जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद बुआ को जेल भेज दिया गया।

पेश के दौरान पुलिस से हुई थी झड़प

25 मई को नवाब सिंह और उसके भाई नीलू को जब कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया तो नीलू की पुलिस से झड़प हुई थी। बीते सोमवार की दोपहर करीब 12:30 बजे जब दोनों को कोर्ट लाया गया, तो पूरा कचहरी परिसर डेढ़ घंटे तक छावनी में तब्दील रहा था। कौशाम्बी जेल से लाए गए नीलू यादव ने वहां मौजूद अपने समर्थकों से बातचीत करने की कोशिश की थी। जब पुलिसकर्मियों ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें रोका, तो नीलू की पुलिस से तीखी झड़प हो गई थी। मुख्य आरोपी नवाब सिंह यादव वर्तमान में बांदा जेल में बंद हैं, जबकि साक्ष्य छिपाने और आपराधिक गतिविधियों में सहयोग करने के आरोपी उनके भाई नीलू यादव कौशाम्बी जेल में निरुद्ध हैं।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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